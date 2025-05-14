Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.6 комментариев
В Курской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека погибли, еще 17 получили травмы в результате массового ДТП с автобусом, произошедшего в Железногорском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он в своем Telegram-канале уточнил, что погибшими оказались водители обоих легковых автомобилей, участвовавших в аварии. По его словам, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Бийске столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего шесть человек были госпитализированы, при этом состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. 5 мая четыре автомобиля столкнулись на трассе А-113 ЦКАД в Истре, один водитель погиб, еще один получил травмы.