«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Водитель фуры погиб в массовом ДТП в Подмосковье
В массовом ДТП в Истре погиб водитель грузовика
Четыре автомобиля столкнулись на трассе А-113 ЦКАД в Истре, один водитель погиб, еще один получил травмы.
На трассе А-113 ЦКАД в Истринском районе Московской области произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Московской области. Один водитель погиб, еще один получил травмы.
По предварительным данным, водитель грузовика Scania столкнулся с попутным грузовым автомобилем Mercedes и двумя легковыми машинами. В результате происшествия водитель Scania погиб на месте, а водитель Mercedes получил травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в ДТП с микроавтобусом под Калугой погиб человек. А на трассе между Приволжском и Иваново пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате водитель погиб.