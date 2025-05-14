Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бийске

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Бийске Алтайского края шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса, передает ТАСС. По данным станции скорой медицинской помощи города Бийск, среди пострадавших – водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса. Все пострадавшие были доставлены в больницу, при этом состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Три бригады скорой помощи работали на месте аварии. По предварительной информации ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил обгон, не убедившись в безопасности маневра, после чего столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором ехали сотрудники местного предприятия.

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила, что водитель Mitsubishi Lancer направлен на медицинское освидетельствование. В прокуратуре начали проверку по факту происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три пассажира пострадали в аварии с автобусом в Барнауле. Девять человек получили травмы в аварии с маршруткой в Петрозаводске. Число пострадавших в ДТП с автобусами в Москве достигло семи.