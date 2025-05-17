Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В ДТП с машиной полиции в Нижегородской области погиб человек
В результате ночного столкновения полицейской машины и Lada Priora на одном из перекрёстков Кстова погиб человек, ещё трое получили травмы.
В Кстове Нижегородской области в ночь на 17 мая произошла авария с участием автомобиля полиции и Lada Priora, передает ТАСС. Столкновение случилось на перекрестке улицы Магистральная и проспекта Победы.
По информации регионального ГУ МВД, в результате ДТП погиб один человек. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аварии с автомобилем сотрудников полиции пострадал российский актер театра и кино Денис Матросов. В аварии с Porsche в Москве пострадали двое полицейских. Пьяный полицейский в Нальчике сбил насмерть мужчину с детьми.