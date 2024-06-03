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Пьяный полицейский в Нальчике насмерть сбил мужчину с детьми
Сотрудника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заподозрили в совершении ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором погибли три пешехода, сообщили в ведомстве.
Авария произошла вечером 2 июня в Нальчике, за рулем автомобиля находился сотрудник ГУ МВД. Он наехал на мужчину и его малолетних детей, после чего произошло столкновение с другой машиной, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В результате аварии трое пешеходов погибли на месте. По данным медицинского освидетельствования, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Проводится служебная проверка. Начальник ГУ МВД по СКФО генерал-полковник Сергей Бачурин своим приказом уволил сотрудника, подозреваемого в совершении аварии.
Отмечается, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Заведено уголовное дело.
В апреле в Нижегородской области женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля ДПС.