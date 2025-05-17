Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В Раменском районе автобус врезался в стоящие после ДТП автомобили
В результате столкновения рейсового автобуса с двумя остановившимися автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Раменском районе пострадали 14 человек, среди них двое детей.
В результате аварии с участием автобуса, которая произошла в Раменском районе Московской области, пострадали 14 человек передает ТАСС.
Инцидент случился днем на 36-м километре трассы М-5 «Урал» примерно в 15.00 по московскому времени. По данным прокуратуры, сначала столкнулись грузовик и легковой автомобиль Kia Sportage, после чего оба водителя вышли из машин, чтобы выставить аварийный знак.
В этот момент в стоящие транспортные средства въехал рейсовый автобус. В результате аварии травмы получили 14 человек – это пассажиры и водитель автобуса, среди которых находятся двое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в субботу на трассе М-8 под Москвой произошло столкновение грузовика КамАЗ и микроавтобуса Mercedes, в результате которого погибли два человека.
А в Кстово на одном из перекрестков полицейский автомобиль и Lada Priora столкнулись ночью, один человек погиб и трое получили травмы.