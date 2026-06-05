Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Глава Хабаровского края Демешин раскрыл барьеры для китайских туристов
Развитие туристического потока из азиатских стран в Хабаровский край серьезно тормозится из-за отсутствия работающих круглый год пунктов пропуска через государственную границу, заявил глава региона Дмитрий Демешин.
«У нас речной пункт пропуска в Хабаровске работает на пределе. Только заканчивается навигация – направление замирает. Поэтому отсутствие круглогодичных переходов – один из главных барьеров на пути туристов», – цитирует Демешина РИА «Новости»
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России обсудили строительство трансграничного филиала Национального центра «Россия» на приграничном острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае.
Руководство соседнего Приморского края запланировало увеличение количества еженедельных авиарейсов в города Китая.