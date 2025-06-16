Орешкин заявил о необходимости перехода экономики России на новый этап

Tекст: Ольга Иванова

Модель экономического роста России исчерпала свои ресурсы, заявил Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

По словам замглавы администрации президента, страна стала первой экономикой Европы и четвертой в мире по паритету покупательной способности, однако недавний рывок стал возможен за счет активизации ранее неиспользованного кадрового и производственного потенциала. «Эта модель роста себя исчерпала», – указал Орешкин.

Он также отметил, что уровень безработицы в России сейчас крайне низок, и аналогичные показатели отсутствуют в крупных странах мира. Вместе с этим загрузка производственных мощностей остается высокой. Для продолжения развития, считает Орешкин, экономика должна сделать «шаг не вперед, а вверх» – перейти на новую технологическую и организационную ступень.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орешкин считает, что цифровые маркетплейсы способствуют снижению структурной безработицы в России за счет доступности спроса в различных регионах, что укрепляет экономическую динамику страны.