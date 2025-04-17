Орешкин заявил о влиянии маркетплейсов на снижение безработицы в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Конференции инновационных технологий электронной коммерции, заявил, что цифровые маркетплейсы играют значительную роль в снижении структурной безработицы в России, передает ТАСС.

По его словам, благодаря маркетплейсам, спрос на товары и услуги стал более доступным по всей территории страны, что положительно влияет на экономическую ситуацию и способствует снижению уровня безработицы.

Орешкин подчеркнул, что развитие маркетплейсов является одной из ключевых структурных реформ, обеспечивших устойчивую динамику российской экономики в последние годы. Важность этих платформ отмечается в контексте их способности объединять различные регионы и предоставлять равный доступ к рынку труда и услугам, что положительно сказывается на снижении безработицы.

В своем выступлении Орешкин также отметил, что маркетплейсы не должны подвергаться излишнему регулированию. Он подчеркнул необходимость предоставления им возможности для роста, несмотря на определенные зоны, требующие внимания, такие как налоговое законодательство и миграция. Орешкин указал на важность продолжения диалога между государством и ассоциациями, работающими в этой сфере, чтобы поддерживать оптимальные условия для развития маркетплейсов без чрезмерных ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московские полицейские раскрыли мошеннические схемы фальшивых интернет-магазинов. Минцифры предложило доставлять заказы с маркетплейсов через «Почту России». Сотрудник Wildberries был приговорен к тюремному сроку за хищение товаров.