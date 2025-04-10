Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Московские полицейские раскрыли сети фальшивых интернет-магазинов
В Москве сотрудники полиции задержали группу мошенников, создававших поддельные сайты известных интернет-магазинов, где предлагались товары по сниженной цене, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники создали около 30 поддельных сайтов, имитирующих известные интернет-магазины. На этих ресурсах предлагались электроника, одежда и обувь по низким ценам и с большими скидками, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
В разделе контактов использовались данные случайных юридических лиц и предпринимателей.
Мошенники организовали рекламную кампанию, выводившую сайты в топ поисковых систем. Общение с покупателями велось через онлайн-чаты, где предлагалось делать предоплату за товары через QR-коды. После получения денег клиентам некоторое время отправлялись посылки с бутылками воды вместо заказанных вещей, а затем связь прекращалась.
Для конспирации участники группы использовали банковские карты, оформленные на третьих лиц. С их помощью они приобретали ликвидные товары на маркетплейсах и перепродавали их. В результате мошеннических действий пострадали 44 человека.
В результате обысков в Московской области и Краснодарском крае изъяты компьютерная техника и носители информации. Подозреваемыми оказались двое выходцев с Украины, они задержаны, возбуждено дело по статье о мошенничестве.
Ранее в МВД сообщали, что киберпреступники создают иллюзию надежности фейковых сайтов с помощью автоматических отзывов, имитируя активность пользователей и вводя в заблуждение посетителей.