Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».3 комментария
МВД предупредило о мошеннических комментариях на фейковых сайтах
МВД рассказало о признаках поддельных комментариев на фейковых сайтах
Киберпреступники создают иллюзию надежности фейковых сайтов с помощью автоматических отзывов, имитируя активность пользователей и вводя в заблуждение посетителей, предупредили в МВД.
Министерство внутренних дел предупреждает о поддельных комментариях, которые киберпреступники размещают на фейковых сайтах в сети интернет.
Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, мошенники создают иллюзию надежности своих сайтов, используя автоматически сгенерированные отзывы. Эти комментарии направлены на то, чтобы ввести пользователей в заблуждение и заставить их поверить в легитимность ресурса.
Первый признак поддельных комментариев – время их размещения. Обычно бот-сети, которыми пользуются мошенники, публикуют отзывы каждые несколько часов, что создает впечатление активности. Однако следует насторожиться, если все отзывы появились в короткий промежуток времени, например, 10-20 положительных комментариев за один-два дня, а затем активность резко прекращается.
Еще один тревожный сигнал – содержание отзывов. Если в комментариях часто повторяются одинаковые фразы или все они звучат восторженно, но без конкретных деталей, это может указывать на их поддельность. Также стоит задуматься, если нейтральные или слабо-негативные отзывы неизменно заканчиваются на положительной ноте, предоставляя поверхностные выводы без реального разбора проблемы.
МВД также рекомендует обращать внимание на авторов комментариев. Насторожить должны однотипные никнеймы, отсутствие фотографий и имен пользователей, а также одинаковое количество отзывов у всех авторов, которые публикуются только на конкретном сайте. Проверяйте активность этих авторов на других ресурсах, чтобы удостовериться в их подлинности.
Сотрудники МВД призывают интернет-пользователей быть внимательными и тщательно проверять комментарии и отзывы на сайтах, чтобы не попасть в ловушку мошенников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники разработали новую схему обмана, при которой они, представляясь сотрудниками Банка России, предлагают закрыть несуществующий «международный счет», выманивая личные и банковские данные через письма с фишинговыми ссылками.
Роскачество заявило о мошеннической схеме, где злоумышленники, представляясь сотрудниками жилищной инспекции, угрожали россиянам изъятием домашних животных за превышение несуществующего лимита.
Кроме того новая схема мошенничества предполагает аренду аккаунтов WhatsApp, обещая легкий заработок за небольшую плату, но оборачивается потерей аккаунта и правовыми проблемами.