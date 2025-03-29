То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Роскачество раскрыло мошенническую схему с угрозами владельцам животных
Роскачество заявило о мошеннической схеме, где злоумышленники, представляясь сотрудниками жилищной инспекции, угрожали россиянам изъятием домашних животных за превышение несуществующего лимита.
Мошенники звонили россиянам, представляясь сотрудниками «жилищной инспекции», и выясняли количество домашних животных в квартире, передает РИА «Новости».
Затем они сообщали владельцам о превышении «лимита» питомцев, угрожая изъятием животных и вымогая деньги.
Злоумышленники также использовали фишинговые страницы, оформленные как «новые правила» на сайте «Госуслуг», чтобы красть личные данные.
Мошенники требовали немедленной оплаты за «разрешение» на содержание питомцев. Сергей Кузьменко из Роскачества подчеркнул, что такие звонки – работа мошенников, и советовал немедленно обращаться в полицию.
Представители Роскачества настоятельно рекомендуют не поддаваться на угрозы и помнить, что никаких законных ограничений на содержание животных в квартирах нет. В случае подобных звонков стоит сразу же прекратить разговор и уведомить правоохранительные органы.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательное обучение и лицензирование для владельцев и заводчиков собак, усилив контроль над потенциально опасными животными.