Роскачество раскрыло мошенническую схему с угрозами владельцам животных

Tекст: Александра Юдина

Мошенники звонили россиянам, представляясь сотрудниками «жилищной инспекции», и выясняли количество домашних животных в квартире, передает РИА «Новости».

Затем они сообщали владельцам о превышении «лимита» питомцев, угрожая изъятием животных и вымогая деньги.

Злоумышленники также использовали фишинговые страницы, оформленные как «новые правила» на сайте «Госуслуг», чтобы красть личные данные.

Мошенники требовали немедленной оплаты за «разрешение» на содержание питомцев. Сергей Кузьменко из Роскачества подчеркнул, что такие звонки – работа мошенников, и советовал немедленно обращаться в полицию.

Представители Роскачества настоятельно рекомендуют не поддаваться на угрозы и помнить, что никаких законных ограничений на содержание животных в квартирах нет. В случае подобных звонков стоит сразу же прекратить разговор и уведомить правоохранительные органы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательное обучение и лицензирование для владельцев и заводчиков собак, усилив контроль над потенциально опасными животными.