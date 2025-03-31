Мошенники придумали новую схему с упоминанием Банка России

ЦБ сообщил о новом виде мошенничества с использованием логотипа регулятора и фишинговых писем

Tекст: Мария Иванова

Мошенники, представляясь сотрудниками Банка России, начали предлагать потенциальным жертвам закрыть несуществующий «международный счет», сообщает ТАСС. Они направляют электронные письма с логотипом регулятора, в которых указываются личные данные получателя, и требуют вывести крупную сумму денег с сохранением процентного дохода.

Мошенники заявляют, что для вывода средств необходимо использовать свой российский банковский счет. Для получения более подробной информации предлагается ответить на письмо или связаться через мессенджеры. Письма могут содержать фишинговые ссылки, которые перенаправляют на сайты, где требуется ввести личные данные и банковские реквизиты, или содержат вредоносное ПО, способное передать контроль над устройством злоумышленникам.

В случае отказа от «закрытия счета», мошенники угрожают штрафами и арестом имущества. ЦБ предупреждает, что настоящие сотрудники банка никогда не связываются с клиентами таким образом и не просят совершать операции со счетами.

Людям советуют избегать подозрительных писем, устанавливать антивирусы на устройства и при сомнениях самостоятельно связываться с банками.

В минувшие выходные Роскачество заявило о мошеннической схеме, где злоумышленники, представляясь сотрудниками жилищной инспекции, угрожали россиянам изъятием домашних животных за превышение несуществующего лимита.

Замминистра цифрового развития Иван Лебедев сообщил о ежегодной фиксации порядка 677 тыс. преступлений мошеннической направленности в России с приростом более 35% с 2022 года.

На прошлой неделе в ходе второго и третьего чтения в Госдуме приняли закон, усиливающий защиту от телефонного и интернет-мошенничества, включающий запрет на оформление сим-карт без личного присутствия и ограничение на снятие наличных.