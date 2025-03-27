Минцифры: Ежегодно в России совершается 677 тыс. мошенничеств

Tекст: Александра Юдина

В ходе пленарного заседания в Совете Федерации Лебедев заявил, что в России ежегодно совершается около 677 тыс. преступлений, связанных с мошенничеством, передает ТАСС.

По его словам, прирост таких преступлений с 2022 года составил более 35%. Лебедев подчеркнул, что в последние годы наблюдается рост числа таких преступлений, и это является тревожной тенденцией.

Замминистра выразил озабоченность по поводу увеличения числа мошенничеств и отметил необходимость принятия мер для борьбы с ними.

Ведомство планирует усилить контроль и разработать новые стратегии для снижения уровня мошенничества в стране.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. МВД предупредило о существовании фейковых каналов губернаторов в Telegram.

Ранее в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, предлагающий создать систему с записями голосов мошенников и ввести маркировку звонков.