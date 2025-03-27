Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Минцифры: Ежегодно в России совершается 677 тыс. мошенничеств
Замминистра цифрового развития Иван Лебедев сообщил о ежегодной фиксации порядка 677 тыс. преступлений мошеннической направленности в России, с приростом более 35% с 2022 года.
В ходе пленарного заседания в Совете Федерации Лебедев заявил, что в России ежегодно совершается около 677 тыс. преступлений, связанных с мошенничеством, передает ТАСС.
По его словам, прирост таких преступлений с 2022 года составил более 35%. Лебедев подчеркнул, что в последние годы наблюдается рост числа таких преступлений, и это является тревожной тенденцией.
Замминистра выразил озабоченность по поводу увеличения числа мошенничеств и отметил необходимость принятия мер для борьбы с ними.
Ведомство планирует усилить контроль и разработать новые стратегии для снижения уровня мошенничества в стране.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. МВД предупредило о существовании фейковых каналов губернаторов в Telegram.
Ранее в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, предлагающий создать систему с записями голосов мошенников и ввести маркировку звонков.