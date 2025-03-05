Бастрыкин предложил усилить ответственность за преступления с использованием ИИ

Бастрыкин предложил считать использование ИИ преступниками отягчающим обстоятельством

Tекст: Валерия Городецкая

Бастрыкин также предложил создать специализированное агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, передает ТАСС. Глава СК подчеркнул, что новое агентство может взять на себя не только профилактическую работу по пресечению интернет- и телефонных мошенничеств, но и оказание помощи жертвам таких преступлений.

Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

Сообщалось, что мошенники распространили дипфейк-видео с участием губернаторов российских регионов через фальшивые Telegram-каналы.