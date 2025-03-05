Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.5 комментариев
Бастрыкин предложил усилить ответственность за преступления с использованием ИИ
Бастрыкин предложил считать использование ИИ преступниками отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством.
Бастрыкин также предложил создать специализированное агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, передает ТАСС. Глава СК подчеркнул, что новое агентство может взять на себя не только профилактическую работу по пресечению интернет- и телефонных мошенничеств, но и оказание помощи жертвам таких преступлений.
Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.
Сообщалось, что мошенники распространили дипфейк-видео с участием губернаторов российских регионов через фальшивые Telegram-каналы.