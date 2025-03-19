Россиян предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов WhatsApp

Эксперты предупредили россиян о мошенничестве с арендой аккаунтов WhatsApp

Tекст: Александра Юдина

Эксперты предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с арендой аккаунтов в WhatsApp.

Злоумышленники предлагают пользователям сдать свой аккаунт в аренду, обещая заработок. Однако после передачи доступа мошенники полностью перехватывают управление учетной записью.

Объявления о «вакансиях» появляются в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с подработками. Жертве обещают, что аккаунт будет использоваться для регистрации или общения с клиентами, но в действительности их просят передать код подтверждения или сим-карту.

Захватив аккаунт, злоумышленники рассылают сообщения от имени владельца, требуя деньги или выманивая личные данные. Голосовые сообщения могут использовать для подделки голоса, а документы или адреса для дальнейшего мошенничества.

Жертвы рискуют юридическими проблемами, если с их номера совершаются преступления. WhatsApp блокирует учетную запись при подозрительной активности без возможности восстановления, а мошенники переключаются на новых жертв.

Член СПЧ, журналист Александр Малькевич отметил, что такие мессенджеры, как WhatsApp, остаются серой зоной. «Отсутствие российской «прописки» и слабые меры защиты позволяют злоумышленникам беспрепятственно завладевать чужими аккаунтами и использовать их для преступной деятельности. Фактически WhatsApp становится черным рынком номеров, созданных реальными людьми. Пользователям необходимо внимательнее относиться к безопасности своих аккаунтов, не передавать данные третьим лицам и регулярно обновлять настройки конфиденциальности», – сказал он.

Эксперт РОЦИТ Максим Ксензов добавил, что ужесточение условий продажи сим-карт вынуждает мошенников искать обходные пути, и WhatsApp остается идеальной площадкой для таких схем.

«Ужесточение условий продажи сим-карт и других механизмов идентификации вынуждает мошенников искать обходные пути. Теперь им нужны не просто новые номера, а уже верифицированные аккаунты, которые можно использовать без риска быть раскрытыми. WhatsApp в этом отношении остается идеальной площадкой для мошеннических схем, поскольку не только не обеспечивает защиту от них, но и не подчиняется российскому законодательству. Нельзя соглашаться на подобные «заманчивые» предложения ни под каким предлогом. А лучше – перейти на отечественные площадки, где риск столкнуться с мошенниками существенно ниже», – отметил он.