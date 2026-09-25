  • Новость часа«АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп
    Оглашены итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    Путин назначил дату первого заседания Госдумы нового созыва
    В новую Госдуму прошли 46 ветеранов СВО
    ВС России за неделю поразили 18 судов с вооружением для ВСУ
    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    25 сентября 2026, 15:45 • Новости дня

    Медведев: Фамилии последних премьеров Британии стали синонимами глупости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фамилии последних нескольких британских премьер-министров стали синонимами напыщенности и глупости, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Мэй, Джонсон, Трасс, Сунак, Стармер, Бернэм – что означают эти странные новые неодушевленные английские существительные? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность», – написал Медведев в соцсетях, передает ТАСС.

    По его словам, эти фамилии сейчас используют жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для обоснования своего права на самоопределение.

    Напомним, первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о поддержке права на самоопределение.

    Политолог Владимир Корнилов назвал причиной кризиса британской государственности абсолютную некомпетентность руководства страны.

    Новый глава правительства Энди Бернэм стал уже седьмым премьер-министром Британии за последние десять лет.

    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

    Комментарии (5)
    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме

    Медведев анонсировал появление в Госдуме комитета по ИИ

    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента планируют сформировать два новых профильных комитета, которые займутся вопросами цифрового развития, искусственного интеллекта и законодательства, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил о предстоящих изменениях в структуре нижней палаты парламента. Инициатива обсуждалась на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии, передает Интерфакс.

    «Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту», – заявил Медведев и добавил, что планируется также учреждение комитета по уголовному и административному законодательству.

    Он отметил, что это позволит распределить законопроектную работу между двумя профильными структурами, и подчеркнул, что подобная необходимость назрела уже давно. Ранее все эти вопросы находились в ведении единого комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Днем ранее политик предупредил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта.

    Летом Госдума приняла в первом чтении законопроект для развития отечественных технологий в этой сфере.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии

    Медведев: Русофобия сделала Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ

    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив политика в русофобии и назвав наиболее бесполезным руководителем немецкого правительства.

    Зампред Совбеза выразил свое мнение на странице в соцсетях, передает ТАСС. «Мерц – жалкое, позорное ничтожество. Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. На его фоне даже Шольц выглядит лучше», – написал политик.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Месяцем ранее члены ХДС выразили крайнее недовольство работой политика на посту канцлера Германии.

    В прошлом году Дмитрий Медведев напомнил о службе отца немецкого лидера в гитлеровском вермахте.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Медведев напомнил Сикорскому о поражениях Польши в войнах с Россией
    Медведев напомнил Сикорскому о поражениях Польши в войнах с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о «постоянной войне» с Россией, напомнив о регулярных проигрышах Варшавы в исторических конфликтах.

    Медведев прокомментировал недавнее заявление Сикорского о давнем противостоянии с Москвой, передает социальная сеть Макс.

    «Глава МИД Польши Сикорский с гордостью произнес: «Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединенные Штаты еще не существовали». Это отчасти справедливо, но он забыл добавить «и каждый раз проигрываем», – написал государственный деятель.

    Он обратил внимание, что подобная тенденция наблюдалась в 1612 году, а также во время разделов польского государства в XVIII, XIX и XX веках. Кроме того, Медведев усомнился в знаниях министра о спасении поляков в годы Второй мировой войны.

    Зампред Совбеза добавил, что Сикорский является британским подданным с 1987 года. По его мнению, дипломат получил скверное образование, поскольку изучал историю у англосаксов.

    Ранее Радослав Сикорский заявил о способности Варшавы быстро победить Россию в случае конфликта.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Сикорский страдает «русофобией головного мозга».

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал слова польского министра нездоровыми амбициями.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Британия решила сократить финансирование программы «Дома для Украины»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Запланированное правительством Британии сокращение финансирования программы «Дома для Украины» может создать впечатление, что западная поддержка Киева ослабевает, заявил бывший министр обороны страны Грант Шаппс.

    С 1 января ежемесячные выплаты семьям, принимающим украинских беженцев, снизятся с 350 до 100 фунтов стерлингов. Кроме того, финансирование местных властей на поддержку этой инициативы сократится с 5900 до 3300 фунтов стерлингов на каждого прибывшего, пишет Independent.

    Выступая в эфире радиостанции BBC Radio 4, экс-министр обороны Британии Грант Шаппс выразил обеспокоенность тем, как этот шаг может быть воспринят. Он отметил, что решение было «незаметно опубликовано» правительством 15 сентября.

    «Что меня беспокоит в этом заявлении, так это то, что оно может случайно послать неверный сигнал властям России и другим, что Запад каким-то образом колеблется, что мы теряем интерес, что наше внимание переключилось на что-то другое», – пояснил Шаппс.

    По его словам, это может быть неверно истолковано как ослабление решимости Лондона, что является «проблемой».

    Программа «Дома для Украины», запущенная в феврале 2022 года, оказала поддержку 181 тыс. из 234 тыс. украинцев, прибывших в Британию на фоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше участились нападения на украинских беженцев. В среду город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев. Во вторник Норвегия потратила 11 млн долларов на возврат домой 6000 украинских беженцев.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Медведев призвал немцев избавиться от Мерца

    Медведев: Немцам нужно избавиться от Мерца, пока он не развязал войну с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к гражданам Германии с призывом отстранить от власти канцлера Фридриха Мерца из-за угрозы военного конфликта.

    Медведев обратился к жителям Германии с предупреждением относительно действий нынешнего главы немецкого правительства, передает ТАСС. «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», – написал российский политик в соцсетях.

    По мнению Медведева, русофобские настроения и чрезмерная концентрация на украинском вопросе сделали Мерца наименее эффективным руководителем в истории страны.

    Напомним, руководство Христианско-демократического союза допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой политика.

    Глава МИД России Сергей Лавров расценил планы немецкого лидера по усилению армии как фактическое объявление войны.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Брат принцессы Дианы подтвердил слухи о нетрадиционной ориентации Карла III

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граф Чарльз Спенсер раскрыл подробности личной жизни британского короля Карла III, подтвердив слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Как пишет The Daily Beast, Спенсер в своих мемуарах привел детали разговора с сестрой, в котором она призналась в желании развестись. Изначально он пытался отговорить ее от этого шага, однако Диана настояла на своем решении, передает телеканал «360».

    «Мой муж влюблен в своего камердинера», – объяснила она.

    В книге не называется имя предполагаемого партнера британского монарха. Однако ранее таковым считался многолетний ассистент Карла III Майкл Фосетт. Слухи о нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) короля впервые появились в 1996 году.

    Тогда бывший камердинер Джордж Смит заявил об изнасиловании помощником принца в 1989 году. Смит также утверждал, что стал свидетелем интимной связи Карла и его старшего слуги. Сам Карл категорически отвергал эти обвинения, а его секретарь отмечал ненадежность слов Смита из-за его проблем с алкоголем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил Карла III в ликовании после смерти сестры.

    В начале 2024 года врачи выявили у британского монарха онкологическое заболевание.

    Внезапная болезнь короля нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Теракт против еврейской общины предотвратили в Британии

    Полиция Британии предотвратила теракт против еврейской общины

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция предотвратила возможный террористический акт, направленный против еврейской общины Манчестера, задержав двух подозреваемых.

    Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте около 30 лет, подозреваемых в подготовке террористического акта против еврейской общины, передает ТАСС. Аресты прошли в воскресенье, 20 сентября, после чего подозреваемых доставили в Лондон.

    «Мужчины в возрасте около 30 лет были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 41 Закона о терроризме 2000 года. Расследование связано с предполагаемым террористическим заговором, целью которого могла стать еврейская община в районе Манчестера», – сообщили в Скотленд-Ярде.

    Полиция получила ордер на содержание подозреваемых под стражей до 27 сентября. Подробности о личностях задержанных и деталях заговора пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    После серии подобных инцидентов тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста для защиты своих организаций.

    В октябре прошлого года полиция квалифицировала нападение у синагоги в Манчестере как теракт.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы воевать без США
    Британия сократила финансирование программы «Дома для Украины»
    Зарезавший священника в Польше украинец оказался бывшим военным
    Между Тбилиси и Баку разыгрался церковный скандал
    Названа причина смерти Марины Влади

    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета

    Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации