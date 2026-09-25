Захарова: Киев угрожал жителям Донбасса и Новороссии из-за выборов

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова сообщила, что украинские спецслужбы пытались запугать жителей новых регионов. По ее словам, они угрожали людям уголовной ответственностью за участие в голосовании. «Спецслужбы Украины делали все, чтобы запугать население этих российских регионов, выступали с публичными угрозами уголовной ответственности за «содействие оккупационным администрациям», развязали террор против членов участковых избирательных комиссий», – говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

В ведомстве уточнили, что 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области из-за атаки беспилотника погибла председатель УИК №394 Елена Астанина. На следующий день в Любимовке при ударе по жилому дому пострадала председатель УИК №595 В. Максимова и ее семья, включая девятилетнего ребенка.

Кроме того, 20 сентября в Херсонской области дрон атаковал автобус, в результате чего погибли два человека, среди них член УИК №220 О. Демьяненко. Захарова добавила, что, несмотря на внешнее давление и атаки ВСУ, народ России продемонстрировал стойкость в период избирательной кампании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центральной избирательной комиссии почтили минутой молчания память погибших от атак ВСУ членов участковых комиссий.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Елену Астанину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту гибели председателя избиркома.