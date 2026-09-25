Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
При ударах украинских дронов по рынкам Горловки погибли две женщины
Приходько: При ударах украинских дронов по рынкам Горловки погибли две женщины
Жертвами ударов беспилотников вооруженных формирований Украины по торговым точкам в Горловке Донецкой народной республики стали два человека, сообщил мэр Иван Приходько.
При атаках ВСУ на торговые объекты в Горловке погибли две местные жительницы, сообщил Приходько в канале в Max. «Вследствие атаки БПЛА ВФУ по рынку в Никитовском районе Горловки погибла мирная жительница, – написал мэр. – Вследствие атаки БПЛА ВФУ по торговому объекту в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские беспилотники нанесли удары по торговым рядам в двух районах Горловки.
В прошлом месяце при атаке на территорию городского рынка также погибла местная жительница. Неделей ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели трех человек из-за ударов дронов.