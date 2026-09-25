Эксперт: Защитники страны помогли избирателям преодолеть обычную апатию

Политолог Межуев: Люди шли голосовать, чтобы поддержать защитников России

Tекст: Андрей Резчиков

«Специальная военная операция стала одним из факторов, повлиявших на явку. Люди шли голосовать, чтобы психологически соотнести себя с теми, кто защищает страну. Этот мотив оказался сильнее обычной апатии», – подчеркнул политолог Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Дополнительным фактором стал переход части голосования в дистанционный формат. «Одно дело – идти на участок ногами, другое – проголосовать из дома. Это сняло мотив абсентеизма, связанный с ленью и неудобством. Многие воспользовались комфортной возможностью и присоединились к процессу», – считает политолог.

При этом, по его словам, высокая явка и консолидация вокруг флага не привели к ожидаемому усилению «воинственных» партий – КПРФ и ЛДПР. Напротив, основной эффект получила «Единая Россия». «Владимир Путин открыто ассоциировал себя с «Единой Россией», посетил ее съезд и дал понять, что считает эту партию своей. Это сближение президента и партии привело к перетоку голосов именно к «Единой России». В итоге партия власти не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию», – пояснил спикер.

Еще одним заметным итогом кампании Межуев считает включение участников и ветеранов СВО в партийные списки. По его мнению, это стало продолжением того же общественного запроса, который повлиял на высокую явку: люди, непосредственно участвовавшие в защите страны, получили более заметное представительство в политике.

Кроме того, высокая явка, по мнению Межуева, говорит и о доверии избирателей к власти. Однако полученный мандат сам по себе не гарантирует сохранения этой поддержки. «Это кредит, который предстоит оправдать», – сказал политолог.

В пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по итогам выборов в Госдуму сообщила, что партии успешно завершили предвыборные кампании. В Госдуму девятого созыва прошли шесть политических объединений.

«Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. КПРФ получила 37 депутатских мандатов, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным округам. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19 мест по федеральному округу.

«Справедливая Россия» провела в Госдуму 17 кандидатов: 13 по федеральному округу и четыре по одномандатным округам. Партия «Родина» получила один мандат. Кроме того, в нижнюю палату российского парламента прошли четыре кандидата, баллотировавшиеся в порядке самовыдвижения.

Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека. По словам Памфиловой, наибольшую активность в ходе выборов продемонстрировали военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. При этом абсолютное большинство партий включило в свои списки участников и ветеранов СВО: всего на выборах всех уровней баллотировались 1586 таких кандидатов, в том числе 186 – на выборах в Госдуму.