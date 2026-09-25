  • Новость часаПутин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    Власти Украины решили направить доходы от порнографии на закупки беспилотников
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    41 комментарий
    25 сентября 2026, 19:32 • Новости дня

    Супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю погибла супружеская пара, сообщил оперштаб региона.

    В селе Зозули Борисовского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, сообщил оперштаб в Max. От полученных ранений мужчина и женщина, которые были супругами, скончались до приезда медиков. В результате атаки транспортное средство получило серьезные повреждения.

    В селе Грузское того же округа из-за удара беспилотника загорелся частный жилой дом. В Ракитянском округе, в селе Дмитриевка, взрыв дрона повредил прицеп грузовика. В поселке Пролетарский атаки беспилотников привели к повреждению окон в частном доме и еще одного автомобиля.

    В Шебекино беспилотник взорвался на территории предприятия, повредив кровлю и фасад склада. Еще несколько дронов атаковали частный сектор, повредив входную группу дома и два автомобиля.

    В Грайвороне FPV-дрон ударил по машине, а другой взорвался у многоквартирного дома, выбив окна. В селе Дорогощь с беспилотника сбросили два взрывных устройства, что привело к разрушению кровли и окон.

    В середине сентября при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область погиб один мирный житель.

    Месяцем ранее серия ударов дронов по автобусу и автомобилям привела к ранениям десяти человек.

    В мае от атак вражеских аппаратов в регионе скончались двое граждан.

    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

    Комментарии (17)
    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

    Комментарии (19)
    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал условием восстановления двустороннего сотрудничества между Россией и Японией отказ японских властей от антироссийской политики.

    Дипломат указал на продолжающееся ухудшение связей между странами. По его словам, сейчас взаимодействие поддерживается лишь по отдельным вопросам, передает ТАСС.

    «Ряд политических и общественных деятелей Японии в контактах с нами прямо выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио», – отметил Руденко.

    Он добавил, что японский премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию предшественников.

    Представитель ведомства напомнил о необходимости реальных шагов со стороны Токио. Инициатива по нормализации ситуации должна исходить от японского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД предупредил Японию об опасности военной активности и направил ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США.

    В августе российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний руководства страны.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский джазовый саксофонист и композитор, народный артист России Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни после непродолжительной болезни.

    В пресс-службе Клуба Алексея Козлова ТАСС подтвердили информацию о кончине музыканта. «Ушел из жизни Алексей Козлов – легенда российского джаза», – заявили представители организации.

    Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В 1962 году окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ), но в итоге стал музыкантом. Игре на саксофоне Козлов научился самостоятельно в конце 1950-х годов, до этого выступая как пианист.

    В 1959 году Козлов создал собственный джаз-квинтет, а в 1961 году участвовал в создании первого в СССР джаз-кафе-клуба «Молодежное».

    В 1973 году Козлов создал ансамбль «Арсенал», ставший его самым знаковым творческим достижением. В 2003 году Козлову было присвоено звание народного артиста России.

    Козлов создал около ста джазовых произведений. В числе его работ – композиции «Башня из слоновой кости» (1976 год), «Регтайм» (1978 год) и «Незнакомка» (1982 год). Он также был создателем и ведущим телепрограмм «Весь этот джаз» и «Импровизация на тему», а также радиопередачи «Джаз, рок и медные трубы».

    Кроме того, Козлов является автором книг «Рок-музыка. Истоки и развитие» (1989), «Козел на саксе» (1998), «Джаз, рок и медные трубы» (2005) и «Рок глазами джазмена» (2008).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Алексей Козлов получил звание легенды джаза на фестивале в Петербурге.

    В начале сентября на 71-м году жизни скончалась американская джазовая певица Кассандра Уилсон.

    В январе после тяжелой болезни умер народный артист СССР музыкант Владислав Чернушенко.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 20:51 • Новости дня
    Украинская боксерша сбежала с награждения после победы россиянки на ЧЕ

    Проигравшая Чумгалаковой украинка Охота покинула пьедестал до гимна России на ЧЕ

    Украинская боксерша сбежала с награждения после победы россиянки на ЧЕ
    @ Osmancan Gurdogan/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская спортсменка Анна Охота покинула пьедестал на чемпионате Европы по боксу в Софии до того, как зазвучал гимн в честь победившей россиянки Юлии Чумгалаковой.

    Охота досрочно завершила участие в церемонии награждения на чемпионате Европы по боксу в Софии, передает РИА «Новости». Инцидент произошел после ее поражения в финальном поединке.

    В решающем бою весовой категории до 48 кг победу одержала 28-летняя россиянка Юлия Чумгалакова. Получив серебряную медаль, представительница Украины покинула пьедестал до того, как зазвучал гимн России.

    Победительница турнира стала трехкратной чемпионкой Европы. Кроме того, в ее активе есть серебро чемпионата мира, проводимого Международной ассоциацией бокса. Соревнования в столице Болгарии под эгидой World Boxing завершатся 25 сентября, российская сборная выступает на них со своим флагом и гимном.

    Напомним, в финальном поединке турнира Юлия Чумгалакова одержала победу над Анной Охотой.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    В июне Европейская федерация армрестлинга оштрафовала двух украинских спортсменов за уход с пьедестала во время гимна России.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Ле Пен предостерегла Запад от провоцирования «русского медведя»

    Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России, процитировав известное высказывание о русском медведе.

    Ле Пен выступила против эскалации отношений с Москвой. Она процитировала французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, предупредив о последствиях необдуманных действий, передает РИА «Новости».

    «Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью, с которой, как мы иногда слышим, о них говорят. Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», – сказала она в интервью изданию Politico.

    Политик подчеркнула свое желание избежать ситуации, когда придется искать способы усмирить «русского медведя», поскольку Франция может не найти подходящего решения. Она также напомнила о ядерном статусе России и заявила о нежелании видеть Париж втянутым в конфликт с ядерной державой. В связи с этим Ле Пен высказалась за скорейшее завершение украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    До этого в Кремле категорически отвергли обвинения Ле Пен в угрозах со стороны России.

    Ранее Марин Ле Пен предрекла начало третьей мировой войны в случае прямого вмешательства НАТО в украинский кризис.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    На промышленный объект в Пермском крае при атаке БПЛА совершен налет

    На промобъект в Пермском крае при атаке БПЛА совершен налет

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Пермского Дмитрий Махонин сообщил в Max-канале о налете на промышленный объект при массированной атаке дронов ВСУ.

    «На территории края идет массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект», – написал он.

    Махонин добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем. В начале сентября над Пермским краем сбили 36 дронов, тогда были повреждены два промпредприятия.


    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 04:04 • Новости дня
    Биолог раскрыл способ мгновенно вычислить медведя-людоеда

    Биолог Кропачев назвал бесшумность признаком медведя-людоеда

    Tекст: Катерина Туманова

    Медведь-людоед всегда приближается к человеку бесшумно и с поднятой головой, в отличие от защищающего территорию зверя, сообщил доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.

    «Отличить хищническое нападение от защитного можно по языку тела зверя и обстоятельствам встречи. Обороняющийся медведь опускает голову, прижимает уши, фыркает, щелкает зубами, топает лапами или делает ложные выпады. Его цель – устранить угрозу: он хочет, чтобы человек ушел, а не съесть его», – сказал он ТАСС.

    Ученый добавил, что хищное нападение часто начинается с выслеживания жертвы. Обороняющийся зверь обычно нападает при внезапной встрече в лесу или защищая потомство. При атаке медведи сначала бьют неподготовленных людей по ногам, а затем целятся в голову и шею.

    Эксперт напомнил, что животное способно разгоняться до 60 км/ч, поэтому убегать от него нельзя. Бегство моментально провоцирует охотничий инстинкт.

    За последние месяцы жертвами истощенных хищников в Сибири и на Дальнем Востоке стали 18 человек.

    Причиной массового выхода зверей к людям стали лесные пожары и неурожай кедровой шишки. При встрече с животным рекомендуется шуметь, казаться крупнее и медленно отходить назад. В случае нападения необходимо свернуться клубком и закрыть руками шею.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. На Дальнем Востоке предложили культурно решать проблему нападения медведей.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны без каких-либо исключений.

    Глава государства выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге, сообщил Кремль в Max. Российский лидер объяснил подход страны к развитию этой сферы.

    «Мы строим культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого и открыты к этому – к тому, чтобы делиться своим опытом и учиться, безусловно, у вас и учиться у других. Потому как общие ценности – это не декларация, а практика: ежедневная, кропотливая, живая», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выделил значимость равного доступа граждан к культурной инфраструктуре.

    На прошлогоднем форуме объединенных культур глава государства назвал семью главным хранителем традиций.

    Российский лидер предложил объединить усилия стран для защиты культурного многообразия от предрассудков.

    Комментарии (3)
    Главное
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине
    Медведев: Фамилии последних премьеров Британии стали синонимами глупости
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России
    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен
    Между Тбилиси и Баку разыгрался церковный скандал
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов

    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета

    Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации