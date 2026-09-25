Супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

В селе Зозули Борисовского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, сообщил оперштаб в Max. От полученных ранений мужчина и женщина, которые были супругами, скончались до приезда медиков. В результате атаки транспортное средство получило серьезные повреждения.

В селе Грузское того же округа из-за удара беспилотника загорелся частный жилой дом. В Ракитянском округе, в селе Дмитриевка, взрыв дрона повредил прицеп грузовика. В поселке Пролетарский атаки беспилотников привели к повреждению окон в частном доме и еще одного автомобиля.

В Шебекино беспилотник взорвался на территории предприятия, повредив кровлю и фасад склада. Еще несколько дронов атаковали частный сектор, повредив входную группу дома и два автомобиля.

В Грайвороне FPV-дрон ударил по машине, а другой взорвался у многоквартирного дома, выбив окна. В селе Дорогощь с беспилотника сбросили два взрывных устройства, что привело к разрушению кровли и окон.

В середине сентября при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область погиб один мирный житель.

Месяцем ранее серия ударов дронов по автобусу и автомобилям привела к ранениям десяти человек.

В мае от атак вражеских аппаратов в регионе скончались двое граждан.