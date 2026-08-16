Tекст: Дарья Григоренко

Серия ударов украинских беспилотников пришлась по нескольким населенным пунктам Белгородской области, сообщил оперштаб, а число пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Белгородом выросло до 10 человек, говорится в канале оперштаба в Max.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены семь мирных жителей, среди которых ребенок», – заявили в оперштабе.

По данным штаба, число пострадавших при утреннем ударе по автобусу предприятия в Ракитянском округе увеличилось до 10 из-за обращения в белгородскую больницу № 2 женщины с акубаротравмой, лечение она продолжит амбулаторно. В поселке Ракитное FPV-дрон поразил грузовой автомобиль, раненый мужчина с осколочными ранениями локтевого сустава и тазобедренной области направлен в городскую больницу № 2 Белгорода.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона на коммерческий объект и автомобиль пострадали три человека: мужчину с осколочными ранениями головы, бедра и спины везут в городскую больницу № 2 Белгорода, а юноша 18 лет и ребенок 15 лет с акубаротравмой от госпитализации отказались. Там загорелись автомобиль и коммерческий объект, огонь ликвидировали пожарные, еще один автомобиль получил повреждения. На трассе Ракитное – Белгород у села Дмитриевка дрон атаковал легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина, их доставили из Белгородской ЦРБ в городскую больницу № 2, лечение они продолжат амбулаторно.

В Ракитянском округе на той же трассе дрон повредил еще один грузовой автомобиль, а в селе Солдатское при ударе беспилотника пострадал легковой автомобиль. В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал частный дом, повреждена крыша. В селе Веселая Лопань при двух ударах беспилотников повреждены два легковых автомобиля, окна и ограждение частного дома, в селе Таврово при ударе по коммерческому объекту пострадали четыре автомобиля и навес.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому, выбиты окна, повреждены входные двери, кровля веранды и забор. В селе Ржевка при атаке беспилотника загорелся грузовой автомобиль, а другой дрон повредил легковой автомобиль и фасад домовладения. В селе Белянка БПЛА попал по территории предприятия, повреждены прицеп, фасад, стены и двери здания, а также оборудование. В Шебекино при ударе по частному дому пострадали остекление, фасад и входная группа, еще один дрон при падении повредил кровлю гаража. В селе Вознесеновка при падении дрона пострадал легковой автомобиль, а в поселке Маслова Пристань во время ракетной опасности выбило остекление частного дома.

В селе Косилово Грайворонского округа два сброса боеприпасов с беспилотника повредили крышу социального объекта. В городе Грайворон после детонации FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, пожар потушили сотрудники МЧС. В селе Сергиевка Краснояружского округа БПЛА атаковал коммерческий объект, повреждены крыша и стены, а в поселке Красная Яруга FPV-дрон ударил по территории частного дома, повредив легковой автомобиль, остекление и забор домовладения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Ржевка Шебекинского округа мирный мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на легковой автомобиль.

В Белгородской области беспилотники украинских боевиков ранили семь мирных жителей в нескольких муниципалитетах региона.

В июле в результате очередных атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб, а еще 16 получили ранения.