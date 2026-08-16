Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Белгородом выросло до 10 человек
В Белгородской области серия атак украинских беспилотников по автобусу, автомобилям и домам привела к ранениям десяти человек, включая ребенка-подростка, сообщили в оперштабе.
Серия ударов украинских беспилотников пришлась по нескольким населенным пунктам Белгородской области, сообщил оперштаб, а число пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Белгородом выросло до 10 человек, говорится в канале оперштаба в Max.
«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены семь мирных жителей, среди которых ребенок», – заявили в оперштабе.
По данным штаба, число пострадавших при утреннем ударе по автобусу предприятия в Ракитянском округе увеличилось до 10 из-за обращения в белгородскую больницу № 2 женщины с акубаротравмой, лечение она продолжит амбулаторно. В поселке Ракитное FPV-дрон поразил грузовой автомобиль, раненый мужчина с осколочными ранениями локтевого сустава и тазобедренной области направлен в городскую больницу № 2 Белгорода.
В поселке Пролетарский Ракитянского округа при атаке FPV-дрона на коммерческий объект и автомобиль пострадали три человека: мужчину с осколочными ранениями головы, бедра и спины везут в городскую больницу № 2 Белгорода, а юноша 18 лет и ребенок 15 лет с акубаротравмой от госпитализации отказались. Там загорелись автомобиль и коммерческий объект, огонь ликвидировали пожарные, еще один автомобиль получил повреждения. На трассе Ракитное – Белгород у села Дмитриевка дрон атаковал легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина, их доставили из Белгородской ЦРБ в городскую больницу № 2, лечение они продолжат амбулаторно.
В Ракитянском округе на той же трассе дрон повредил еще один грузовой автомобиль, а в селе Солдатское при ударе беспилотника пострадал легковой автомобиль. В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал частный дом, повреждена крыша. В селе Веселая Лопань при двух ударах беспилотников повреждены два легковых автомобиля, окна и ограждение частного дома, в селе Таврово при ударе по коммерческому объекту пострадали четыре автомобиля и навес.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому, выбиты окна, повреждены входные двери, кровля веранды и забор. В селе Ржевка при атаке беспилотника загорелся грузовой автомобиль, а другой дрон повредил легковой автомобиль и фасад домовладения. В селе Белянка БПЛА попал по территории предприятия, повреждены прицеп, фасад, стены и двери здания, а также оборудование. В Шебекино при ударе по частному дому пострадали остекление, фасад и входная группа, еще один дрон при падении повредил кровлю гаража. В селе Вознесеновка при падении дрона пострадал легковой автомобиль, а в поселке Маслова Пристань во время ракетной опасности выбило остекление частного дома.
В селе Косилово Грайворонского округа два сброса боеприпасов с беспилотника повредили крышу социального объекта. В городе Грайворон после детонации FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, пожар потушили сотрудники МЧС. В селе Сергиевка Краснояружского округа БПЛА атаковал коммерческий объект, повреждены крыша и стены, а в поселке Красная Яруга FPV-дрон ударил по территории частного дома, повредив легковой автомобиль, остекление и забор домовладения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Ржевка Шебекинского округа мирный мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на легковой автомобиль.
В Белгородской области беспилотники украинских боевиков ранили семь мирных жителей в нескольких муниципалитетах региона.
В июле в результате очередных атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб, а еще 16 получили ранения.