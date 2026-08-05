В Белгородской области семь человек получили ранения при ударах ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате атак беспилотников ВСУ ранены семь мирных жителей», – говорится в сообщении штаба в Max.

В хуторе Масычево Грайворонского округа из-за детонации дрона ранены двое мужчин. У одного из них диагностирован открытый перелом, оба находятся в состоянии средней тяжести. В селе Илек-Кошары Ракитянского округа при ударе по предприятию также пострадали двое работников, получив минно-взрывные травмы грудной клетки и голени.

На территории коммерческого объекта в поселке Пролетарский ранения получили мужчина и женщина. Кроме того, в Шебекино беспилотник атаковал мирного жителя, которого доставили в больницу с ранением надплечья. Всех семерых пострадавших госпитализируют во вторую городскую больницу Белгорода.

Удары нанесли значительный материальный ущерб инфраструктуре региона. В Шебекино, Муроме, Борисовке и Красном Октябре повреждены фасады частных домов, коммерческие объекты и окна. В селе Грузское пострадала кровля социального учреждения.

Атаки затронули и транспортные средства местных жителей. В Масычево, Шебекино и Солохах повреждены в общей сложности семь легковых автомобилей. В поселке Октябрьский и селе Илек-Кошары посечены грузовик и трактор.

До этого оперштаб сообщал, что три человека получили ранения в регионе в ходе атак БПЛА ВСУ.

4 августа из-за атак ВСУ погиб мирный житель, 24 получили ранения.

В июле в результате атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек и еще 16 получили ранения.