Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией на Каспии
Лавров выразил соболезнования Тлеуберди в связи с трагедией на Каспии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принес соболезнования казахстанскому коллеге Мухтару Тлеуберди в связи с трагическим происшествием на учениях ВМС в Каспийском море.
Встреча руководителя российского дипломатического ведомства с Тлеуберди состоялась в Нью-Йорке. Переговоры прошли на полях мероприятий, организованных по линии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Сергей Викторович Лавров выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – указано в сообщении на сайте МИД России.
Напомним, казахстанские спасатели обнаружили тела последних пропавших на учениях военных моряков.
Генеральная прокуратура республики установила виновных в трагедии должностных лиц.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.