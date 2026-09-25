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Определены шесть претендентов на пост нового генерального директора ВОЗ
Шесть претендентов официально зарегистрированы для участия в выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Прием заявок завершился 24 сентября, передает РИА «Новости». В список претендентов вошли глава Европейского бюро ВОЗ бельгиец Ханс Клюге, бывший министр здравоохранения Катара Ханан Аль-Кувари и региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи.
Также за пост поборются министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин и детский онколог Геворг Тамамян из Ботсваны.
В последний день Испания выдвинула Марию Нейру, директора департамента общественного здравоохранения ВОЗ. Шорт-лист из трех кандидатов сформируют в январе следующего года.
Полномочия действующего главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса истекают 15 августа 2027 года. Назначение нового руководителя состоится в мае 2027 года на 80-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В настоящее время ВОЗ испытывает финансовые трудности из-за выхода США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге временно оставил свою должность ради участия в предвыборной гонке.
Действующий генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о недостаточной готовности мира к новым пандемиям.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сократила более тысячи сотрудников из-за уменьшения финансирования.