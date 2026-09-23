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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 16:38 • Новости дня

    Путин назвал рекордную явку на выборах доказательством поддержки курса властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Рекордное количество избирателей на прошедших выборах свидетельствует о поддержке россиянами усилий властей по укреплению страны, отметил Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».

    «Активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – цитирует агентство главу государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%. Политолог Александр Рудаков назвал этот рекордный результат показателем высокой легитимности голосования.

    Перед началом кампании глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила в новом парламенте рекордные 355 мандатов из 450. Что стоит за этой динамикой, и почему избиратель проглосвал именно так, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    На ваш взгляд
    Результаты выборов в Госдуму совпали с вашими ожиданиями?
    Результаты
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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ атаковали десятки избиркомов во время выборов

    Мирошник: ВСУ атаковали 74 избиркома во время выборов в Госдуму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В период голосования на выборах в Госдуму украинские силы атаковали десятки зданий избирательных комиссий, причинив им повреждения различной степени тяжести, сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

    «По нашей статистике, только 74 здания, в которых располагались избирательные комиссии, подверглись ударам – где-то это серьезные повреждения, где-то просто повреждения», – сказал Мирошник, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что даже одного удара должно быть достаточно, чтобы любая страна Европы должна была указать на то, что киевский режим не дает «реализоваться демократическим принципам, волеизъявлению народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные атаки ВСУ безрезультатным саботажем.

    Украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области.

    Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила рекордные 56,6%.

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    22 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Политолог: Критика выборов в России является частью информационного противостояния

    Более тысячи иностранных наблюдателей и экспертов из 120 стран оценили прошедшие выборы в Государственную думу как честные и отражающие действительную волю граждан, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Малинин. Он отметил – наблюдательные структуры Запада, включая БДИПЧ ОБСЕ и Центр Картера, отказались быть наблюдателями на российских выборах, но заявляют об их нечестности.

    «Официальные и общественные западные наблюдательные структуры, такие как БДИПЧ ОБСЕ, Центр Картера и другие, решили не проводить экспертизу российских выборов, но по умолчанию считают, что в России выборы проходят нечестно. И их совершенно не волнует, что высокопоставленные представители многих стран мира, в том числе из той же Европы, считают иначе и формируют свою оценку российских выборов на основании реального непредвзятого наблюдения, а не домыслов и пропаганды», – сказал  соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Малинин.

    По мнению политолога, эти заявления о нелегитимности российского голосования не имеют отношения к реальному ходу выборов.

    «Любые провокации и заявления о нелегитимности выборов в России являются не более чем частью информационного противостояния и не соответствуют действительности. Ибо вряд ли тысяча иностранных наблюдателей не заметили бы какой-то несправедливости и серьезных нарушений», – полагает эксперт.

    По его словам, в этот раз за думскими выборами наблюдало более тысячи иностранных наблюдателей и экспертов из более 120 стран мира, в том числе западных. Экспертизу голосования проводили как независимые наблюдатели и эксперты, так и централизованные наблюдательные миссии ШОС, СНГ, ОДКБ, а также миссия новой Международной ассоциации политической и электоральной экспертизы.

    «Все наблюдатели, эксперты и миссии сошлись во мнении, что выборы прошли честно и результаты их являются действительным выражением воли людей. Безусловно, имели место отдельные нарушения, как и на любых выборах в любой стране мира, однако они коренным образом не повлияли на итоги», – подчеркнул политолог.

    Думские выборы показали – Россия в очередной раз задает высокий стандарт наблюдения за электоральными процессами. «Помимо стандартного видеонаблюдения и наблюдателей от политических партий, во всех субъектах были организованы центры общественного наблюдения, которые оперативно реагировали на любые нарушения», – заключил Малинин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о рекордном числе иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму. Глава миссии СНГ Ильхом Нематов заявил об отсутствии значимых нарушений в ходе голосования. Итальянский эксперт Анджело Д'Орси отметил высокую прозрачность прошедшей электоральной кампании.

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    23 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Захарова назвала призывы к срыву выборов попыткой уничтожить демократию

    Захарова: Призывы к срыву выборов направлены на уничтожение сути демократии

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки сорвать избирательный процесс под видом протестного голосования направлены на уничтожение у граждан понимания самой сути демократии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, электоральные процедуры являются частью демократии, демократического и политического процесса в стране.

    «Если мы слышим призывы к срыву голосования с использованием самих механизмов голосования, мы должны дать этому четкую квалификацию… Это не протестное голосование – это уничтожение у людей понимания, для чего нужно голосовать», – заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Дипломат подчеркнула, что голосование основано на свободном волеизъявлении граждан и отражает их реальные политические предпочтения. Навязываемые деструктивные сценарии, по ее словам, направлены исключительно на дискредитацию института выборов в целом.

    Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании проходили в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о полном провале попыток противника сорвать выборы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян.

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    23 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Вологодская область впервые получила трех депутатов в Госдуме

    Филимонов сообщил о получении Вологодской областью трех мандатов Госдумы

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам сентябрьских выборов Вологодская область впервые получила сразу трех представителей в Государственной думе, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

    «Впервые в истории Вологодскую область в Госдуме будут представлять три депутата», – написал губернатор региона Георгий Филимонов в своем Max.

    Политик уточнил, что Светлана Грачева и Сергей Селянин, представляющие партию «Единая Россия», выиграли выборы в Вологодском и Череповецком одномандатных округах. Третий мандат по федеральному округу достался Наталье Москвитиной.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные выборы прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов и должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    В Республике Коми на выборах по одномандатному округу победил Герой России Станислав Кочев.

    В Хакасии победу на выборах одержал кандидат от единороссов Александр Штыгашев.

    Губернатор Владимир Сальдо объявил о победе «Единой России» на первых выборах депутатов Госдумы в Херсонской области при явке более 74%.

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    23 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 80,46% голосов на выборах в Госдуму в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам думских выборов в Донецкой Народной Республике политическая партия «Единая Россия» одержала убедительную победу, набрав более 80% голосов избирателей, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

    «Единая Россия» стала безусловным лидером голосования в регионе, заручившись поддержкой большинства жителей, передает ТАСС.

    «За «Единую Россию» проголосовали 1 млн 277 тыс. 502 избирателя, что составляет 80,46%», – заявил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

    Губернатор Владимир Сальдо объявил о победе «Единой России» на первых выборах депутатов Госдумы в Херсонской области при явке более 74%.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о превысившей 80% явке на выборах.

    Общественная палата заявила о высокой явке на выборах в новых регионах.

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    23 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но конкретных планов и сроков переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сохраняет готовность провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретные сроки пока не определены, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что никаких решений по переговорам на высшем уровне в настоящее время нет.

    «По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече – готовность президента есть», – отметил представитель Кремля.

    Песков также напомнил, что в телефонных разговорах Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно подтверждают намерение провести очную встречу при необходимости.

    При этом он подчеркнул, что любые переговоры по украинскому урегулированию, в том числе с участием президента США и Владимира Зеленского, требуют тщательной предварительной подготовки на уровне экспертов, иначе они станут пустой тратой времени.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    23 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    В Запорожской области назвали истерикой позицию ЕС по выборам в России

    Глава заксобрания Запорожской области Емельяненко назвал истерикой позицию ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал истерикой отказ Евросоюза признать результаты выборов в Государственную думу на территории новых российских регионов.

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко прокомментировал отказ Евросоюза признать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    По его словам, регион продолжит развиваться в составе России, несмотря на провокации со стороны киевских властей и европейских политиков.

    «Жителям Запорожской области нет никакого дела до истерики ЕС. Нам их оценки и мнения не нужны. Прошедшие выборы стали актом восстановления исторической справедливости», – подчеркнул Виктор Емельяненко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская область впервые приняла участие в формировании Государственной думы.

    Глава европейской дипломатии Кайя Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от признания итогов этого голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позицию Европы по данному вопросу «десятым делом» для России.

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    23 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков напомнил о готовности Москвы принять Зеленского для встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, позиция Кремля относительно возможных переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским остается неизменной, передает ТАСС.

    «Что касается встречи Путина с Зеленским – здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Москва готова обеспечить безопасность главы киевского режима в случае его визита в столицу России для проведения контактов на высшем уровне.

    Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.

    Песков исключил встречу Путина и Зеленского в Майами.


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    23 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    «Единая Россия» выиграла выборы в Госдуму в Петербурге

    «Единая Россия» победила на думских выборах в Петербурге с 54,33%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» одержала победу на думских выборах в Петербурге, набрав 54,33% голосов избирателей, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

    «По итогам выборов в Государственную думу распределение голосов избирателей произошло следующим образом: «Единая Россия» – 54,33%», – отметил Мейксин, передает РИА «Новости».

    Остальные места распределились между партиями «Новые люди» (11,77%), ЛДПР (11,16%), КПРФ (10,29%) и «Зеленые» (4,71%). Итоговая явка на выборах в нижнюю палату парламента в городе составила 54,37%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место заняла партия «Единая Россия» с 57,96% голосов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении этой фракцией 355 депутатских мандатов.

    По итогам голосования политическое объединение превзошло показатели поддержки четырех предыдущих парламентских кампаний.

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    23 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с министрами

    Песков сообщил о планах Путина обсудить с кабмином обеление экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством для обсуждения системы «Честный знак» и заслушает доклады профильных министров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин в середине дня проведет совещание с правительством, передает РИА «Новости».

    Главной темой встречи станет внедрение системы «Честный знак» для обеления экономики.

    «Будут тоже доклады министров, соответствующие оценки Путина», – сказал Песков журналистам. Помимо этого, в открытом режиме обсудят текущую повестку дня.

    В закрытой части мероприятия выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Остальные встречи главы государства пройдут в непубличном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Кремле сообщили о видеоконференции президента с членами правительства для обсуждения цифровой системы маркировки.

    В начале сентября пресс-служба главы государства анонсировала применение системы «Честный знак» для борьбы с теневой экономикой.

    В июле российский лидер провел рабочую встречу по текущим экономическим вопросам.

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    23 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Глава избиркома Мьянмы высоко оценил организацию выборов в Госдуму

    Глава избиркома Мьянмы Тан Со высоко оценил организацию выборов в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Избирательной комиссии Мьянмы Тан Со высоко оценил организацию и прозрачность голосования на выборах в Госдуму России.

    Председатель Избирательной комиссии Мьянмы Тан Со посетил Россию и оценил прозрачность голосования на выборах в Государственную думу, передает ТАСС.

    «Мы следили за ходом выборов и убедились в том, что организация работы избирательных участков и подготовка к голосованию были проведены на высоком уровне, а граждане смогли свободно реализовать свое избирательное право без какого-либо давления», – заявил Тан Со.

    По его словам, члены участковых избирательных комиссий строго придерживались действующего законодательства и правил. Использование систем электронного голосования сделало процесс прозрачным и удобным для избирателей. Выборы прошли в спокойной обстановке и были признаны свободными, честными и прозрачными.

    Делегация из Мьянмы находилась в России с 16 по 22 сентября по приглашению Центризбиркома. Гости приняли участие в переговорах по расширению сотрудничества в избирательной сфере, посетили Информационный центр ЦИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Наблюдатели ознакомились с работой избирательных участков в Москве и Московской области, изучили практику дистанционного электронного голосования и работу системы видеонаблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань также назвала прошедшие выборы в Госдуму прозрачными и демократичными. А председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе поразился высокому уровню внедрения цифровых технологий.

    А рабочая группа СПЧ отметила успешное обеспечение безопасности избирателей в условиях различных угроз.

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    23 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на регулярные попытки противника прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов во время выборов в парламент страны.

    Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Он также отметил, что ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, сообщает РИА «Новости».

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о провале попыток киевского режима сорвать голосование. А глава ЦИК Элла Памфилова отметила спокойный ход избирательного процесса.

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