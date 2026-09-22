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Наблюдатель из Италии оценил прозрачность выборов в России
Наблюдатель из Италии отметил праздничную атмосферу и высокую явку на выборах
Работавший наблюдателем на выборах в России итальянский наблюдатель Анджело Д'Орси отметил праздничную атмосферу и высокую прозрачность на прошедших в России выборах.
Итальянский историк и журналист Анджело Д'Орси, работавший наблюдателем, высоко оценил организацию процесса, передает РИА «Новости».
Эксперт посетил около 30 участков и подчеркнул, что голосование стало для россиян настоящим праздником.
«Опыт наблюдателя за эти три дня голосования был действительно очень богатым и интересным. Во-первых, выборы являются для российского народа почти праздничным событием. Часто голосовать приходили целыми семьями, вместе с пожилыми людьми, детьми и т. д.», – рассказал бывший профессор Университета Турина.
По словам историка, в России широко распространено электронное голосование, однако пенсионеры чаще выбирают бумажные бюллетени. Специалист также обратил внимание на высокую явку избирателей, в том числе в новых регионах и Крыму.
Д'Орси добавил, что высокая явка свидетельствует об огромной поддержке президента России Владимира Путина.
Глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань назвала прошедшие выборы в Госдуму прозрачными и демократичными.
Итоговая явка на избирательных участках превысила результаты прошлых парламентских кампаний.
Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.