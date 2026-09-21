Общественная палата зафиксировала минимальное число нарушений на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Количество нарушений в ходе прошедшего голосования на выборах в Госдуму оказалось минимальным, передает РИА «Новости».

Исполнительный директор Ассоциации НОМ Алексей Песков подчеркнул, что зафиксированных и подтвержденных проблем стало в разы меньше по сравнению с прошлыми парламентскими выборами.

«Количество нарушений, которые мы зафиксировали, по которым были приняты меры и даны соответствующие оценки, их в разы меньше, чем число действительно подтвержденных проблем, которые мы наблюдали на прошлых парламентских выборах», – заявил Песков на итоговой пресс-конференции Ситуационного центра в Общественной палате РФ.

В текущем электоральном сезоне на карту независимого общественного мониторинга поступило более 350 тыс. сообщений от наблюдателей, что кратно превышает показатели 2021 года. Из этого числа подтвердились лишь семь нарушений на более чем 90 тыс. избирательных участков, что составляет менее сотой доли процента.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тыс. мандатов и должностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о трех выявленных нарушениях в ходе голосования.

На следующий день руководитель ведомства заявила о полном провале попыток срыва избирательного процесса.

В первый день выборов ассоциация «Независимый общественный мониторинг» отметила отсутствие серьезных сбоев.