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В Польше разгорелся скандал вокруг платных встреч с президентом Навроцким
Radio Zet: Встречу с президентом Польши Навроцким продавали за 100 тыс. долларов
В Польше разразился скандал после сообщений СМИ, что встреча один на один с президентом страны Каролем Навроцким на бизнес-форуме в Нью-Йорке оценивалась в 100 тыс. долларов.
Организатор мероприятия, фонд «Центр стратегий развития», предлагал пакет Platinum стоимостью 100 тыс. долларов, в который была включена личная встреча с польским лидером, передает ТАСС сообщение издания Newsweek и радиостанции Radio Zet.
Отмечается, что никто из потенциальных участников форума Polish-American Business Summit не воспользовался этим предложением.
Представители правительства отреагировали на информацию. Пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка задался вопросом в соцсети X, возможно ли получить доступ к главе государства через крупный перевод. Замглавы Минобороны Цезарий Томчик призвал президента публично прокомментировать ситуацию.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Рафал Леськевич назвал публикацию абсурдом. По его словам, администрация Кароля Навроцкого не ставила условием участия в форуме или встреч с лидером финансовые взносы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кароль Навроцкий заявил, что над Польшей не должно быть бандеровских флагов.
Летом президент Польши провел переговоры с Владимиром Зеленским в Анкаре. Причем в начале июля польский лидер отказывался от этой встречи.