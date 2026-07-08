Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Президент Польши Навроцкий провел переговоры с Зеленским в Анкаре
Президент Польши Кароль Навроцкий побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Президент Польши Кароль Навроцкий побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Общение лидеров двух стран состоялось накануне пленарного заседания.
«Вчера я также провел вежливую беседу с Зеленским», – сообщил Навроцкий журналистам перед началом ключевых мероприятий саммита. Трансляция подходов к прессе традиционно велась на официальном сайте альянса.
Польский политик подчеркнул неизменность позиции Варшавы по острым историческим вопросам. Он напомнил о неприемлемости отсылок к боевикам УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ), которые несут ответственность за гибель 120 тыс. поляков. При этом глава государства добавил, что конфликтные ситуации не должны препятствовать продолжению дипломатического диалога между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне саммита НАТО Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским из-за героизации нацистских преступников.
В июне польский лидер лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.
После этого решения рейтинг президента Польши вырос до рекордных 54,8%..
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ