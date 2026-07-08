Президент Польши Навроцкий провел переговоры с Зеленским в Анкаре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Польши Кароль Навроцкий побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Общение лидеров двух стран состоялось накануне пленарного заседания.

«Вчера я также провел вежливую беседу с Зеленским», – сообщил Навроцкий журналистам перед началом ключевых мероприятий саммита. Трансляция подходов к прессе традиционно велась на официальном сайте альянса.

Польский политик подчеркнул неизменность позиции Варшавы по острым историческим вопросам. Он напомнил о неприемлемости отсылок к боевикам УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ), которые несут ответственность за гибель 120 тыс. поляков. При этом глава государства добавил, что конфликтные ситуации не должны препятствовать продолжению дипломатического диалога между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне саммита НАТО Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским из-за героизации нацистских преступников.

В июне польский лидер лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.

После этого решения рейтинг президента Польши вырос до рекордных 54,8%..