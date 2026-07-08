Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Ребенок и беременная пострадали при атаке дрона ВСУ на АЗС в Курской области
Беспилотник ударил по автозаправочной станции в Октябрьском районе Курской области, ранения получили двухлетний мальчик, его беременная мать и еще один мужчина, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Слепые осколочные ранения получили беременная 40-летняя женщина и ее двухлетний сын, пояснил Хинштейн в Max.
Также пострадал 41-летний мужчина. Всех пациентов экстренно везут в Курскую областную больницу для оказания необходимой помощи.
«Серьезных повреждений самой заправочной станции нет, сработали меры пассивной защиты. Рассчитываю, что в ближайшее время работа заправки возобновится», – подчеркнул губернатор.
Хинштейн добавил, что противник целенаправленно атакует инфраструктуру для создания дефицита топлива. В связи с этим власти совместно с владельцами АЗС планируют усилить защиту энергетических объектов, этот вопрос накануне уже обсуждался в правительстве России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня при ударе беспилотника по автозаправочной станции в курском городе Обоянь погиб один человек.
В начале того же месяца в результате атаки дрона вблизи АЗС в Льгове пострадали двое местных жителей.
В мае украинский беспилотный аппарат повредил заправочное оборудование в этом же городе.