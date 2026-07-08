Дезертир с гранатой ограбил женщину в киевском кафе

Tекст: Денис Тельманов

В Киеве задержали самовольно оставившего часть украинского солдата за вооруженное нападение на местную жительницу, передает ТАСС. Инцидент произошел в одном из городских кафе, куда зашел злоумышленник в медицинской маске.

«Он достал боевую гранату и потребовал отдать золотую цепочку. Женщина не испугалась и ответила отказом. Тогда нападающий распылил ей в лицо газ, силой вырвал из уха золотую серьгу и скрылся, оставив опасный боеприпас», – рассказали правоохранители.

Позднее полиция установила личность преступника. Им оказался 41-летний военнослужащий, который находился в статусе дезертира. Злоумышленника удалось оперативно задержать, теперь за содеянное ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Одесской области дезертир подорвал двух патрульных полицейских при попытке задержания.

В феврале другой беглый военнослужащий украинской армии устроил смертельный взрыв гранаты во время застолья в Киеве.

Российские силовые структуры оценили общее количество самовольно покинувших ряды ВСУ солдат примерно в 480 тысяч человек.