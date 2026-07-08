Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Иностранка пыталась провезти в Шереметьево украшения на миллионы рублей
В московском аэропорту задержали 60-летнюю женщину, прибывшую из Пекина с незадекларированными золотыми драгоценностями стоимостью свыше 12 млн рублей.
Сотрудники Федеральной таможенной службы предотвратили незаконный ввоз партии драгоценностей в столичном аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».
«Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью более 12 млн рублей. Незадекларированные товары были обнаружены в багаже 60-летней иностранной гражданки, прибывшей из Пекина», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе досмотра у пассажирки нашли 18 ювелирных предметов, завернутых в платки. Среди них оказались кольца, серьги, колье и браслеты. Женщина пыталась убедить инспекторов, что везет бабушкино наследство и всегда носит украшения с собой в качестве памяти.
Однако проведенная экспертиза показала, что все изъятые вещи являются абсолютно новыми и изготовлены из золота 999-й пробы. В отношении иностранки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. За это правонарушение ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сотрудники таможни во Внуково обнаружили в багаже пассажирки незадекларированные ювелирные изделия на два миллиона рублей.
В середине того же месяца инспекторы Шереметьево задержали мужчину с сотнями спрятанных в джинсах бриллиантов.
В феврале у прилетевшей из Дубая россиянки изъяли украшения Cartier стоимостью более пяти миллионов рублей.