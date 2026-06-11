Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.0 комментариев
Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об обязательном автоматическом уничтожении украинских аппаратов при приближении к румынским границам.
Мируцэ выступил с инициативой, чтобы украинские морские дроны запрограммированно взрывались, не заходя в украинские воды, передает РИА «Новости».
В пятницу возле порта Констанца сдетонировал морской беспилотник. Позднее выяснилось, что из пяти обнаруженных аппаратов один взорвался на Украине, а остальные четыре – в румынских водах.
«Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – заявил Мируцэ.
Глава ведомства подчеркнул необходимость установки электронных датчиков для отслеживания местоположения техники. Он также запросил у Киева содействие в расследовании обстоятельств произошедшего взрыва.
Новейший украинский безэкипажный катер взорвался в румынском порту Констанца. Этот морской аппарат входил в потерявшую управление группу из пяти дронов.
Ранее власти Греции подготовили официальную дипломатическую ноту Украине из-за обнаружения аналогичного катера со взрывчаткой.