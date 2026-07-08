Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
В Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России
Сотрудники пограничной полиции поймали в Тбилиси российского гражданина, который находился в розыске по запросу французских властей, сообщили в грузинском МВД.
Мужчина числился в базе данных Интерпола по запросу Франции за совершение особо тяжкого преступления, сообщает ТАСС.
Операция прошла в рамках специальных следственных мероприятий. Сейчас власти готовят необходимые документы для начала процедуры экстрадиции подозреваемого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники Интерпола задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина.
В июне власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух фигурантов международных уголовных дел.
В августе прошлого года грузинские полицейские поймали в Батуми разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины.