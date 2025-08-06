Parisien: Лесной пожар во Франции стал крупнейшим за 20 лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», по официальным данным, пожар, вспыхнувший во вторник в департаменте Од, за сутки распространился на 13 тысяч гектаров, став крупнейшим в стране за последние 20 лет.

Министр экологических преобразований Франции Аньес-Панье Рюнаше заявила: «Огонь в Оде прошел столько же территории, сколько выгорело по всей стране за весь 2024 год». Она добавила, что это более чем вдвое превышает площадь пожаров 2023 года.

В результате пожара погиб один человек, девять пострадали. По информации местных властей, сгорели 30 машин, огонь повредил 25 домов, без электроснабжения остались 2,5 тыс. домохозяйств. Несколько автодорог были перекрыты из-за распространения пламени.

Власти Франции связывают масштабные лесные пожары с аномальной жарой, которая охватила страну. По данным МВД Франции, с начала 2025 года в стране выгорело 16 тысяч гектаров леса, что значительно превышает показатели предыдущих лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кипре произошел крупный пожар, охвативший виноградники и сельскохозяйственные угодья. Пламя уничтожило десятки гектаров виноградников, которые являлись основным источником дохода местных фермеров.