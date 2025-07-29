Пожар уничтожил крупнейшие виноградники и фермы Кипра

Стало известно о гибели 1712 виноградников и 100 животных на Кипре

Tекст: Денис Тельманов

Лесной пожар на юге Кипра, разразившийся 23–25 июля, стал самым крупным по площади в истории страны, передает In-Cyprus. По данным Кипрской организации сельскохозяйственных платежей, огонь уничтожил 4353 земельных участка, включая 1712 виноградников площадью 2110 гектаров.

Стихия погубила также более двух тысяч гектаров пахотных земель, 700 гектаров оливковых рощ и садов, а также более 200 гектаров пастбищ. На пострадавших территориях находились 14 животноводческих хозяйств. По словам комиссара Андреаса Киприану, удалось эвакуировать часть животных, однако около 100 голов домашнего скота погибли.

Общий ущерб от пожара, охватившего более полутора десятков деревень в предгорьях Троодоса, оценивается в 70–100 млн евро. Огонь повредил 250 жилых домов, 97 коммерческих объектов и 128 транспортных средств. В результате происшествия погибли два человека.

Одновременно, как пишет EFE, в Португалии свыше 1,5 тыс. человек и 260 единиц техники борются с несколькими крупными лесными пожарами. Наибольшие силы сосредоточены в районе Арока на западе страны. Ожидается, что в ближайшие дни в республике сохранится сухая и жаркая погода с температурой выше 40 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Антальи разгорелись природные пожары. В Сакском районе Крыма вспыхнул крупный пожар, который распространился на сухую растительность вдоль дороги между Евпаторией и Симферополем.