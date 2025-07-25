В Анталье вспыхнули природные пожары, началась эвакуация жителей

Tекст: Мария Иванова

В нескольких районах турецкой провинции Анталья вспыхнули природные пожары, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Огонь возник в Аксу, Манавгате и Муратпаше, и его тушат как с земли, так и при помощи авиации. К тушению привлечены полицейские водометы.

По информации канала TRT Haber, наиболее сложная ситуация складывается в Аксу и Муратпаше, где пламя подобралось вплотную к жилым домам. В этих местах жители были эвакуированы для их безопасности. Один из очагов пожара зафиксирован около аэропорта Антальи, но движение воздушного транспорта продолжается без перебоев, поскольку дым не мешает авиасообщению.

На данный момент сообщений о пострадавших или эвакуации туристов из отелей нет. Точные причины возникновения возгораний до сих пор не установлены. Сообщается, что температура воздуха в регионе превышает 40 градусов, что может способствовать распространению огня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с начала года в стране произошло 3140 пожаров, а одной из основных версий расследования остается умышленный поджог.

В начале июля два крупных лесных пожара возникли в районе курортного города Измир на западе страны.

Российское посольство предупредило о резком ухудшении ситуации с лесными пожарами в нескольких туристических регионах Турции и рекомендовало туристам соблюдать осторожность.