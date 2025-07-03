AFP: Пожары на западе Турции усилились из-за ветра

Tекст: Дарья Григоренко

По данным турецкой дирекции лесного хозяйства, «сильный ветер затрудняет работу пожарных в Измире». С рассвета к тушению пожаров были подключены самолеты и вертолеты, передает AFP.

Из-за угрозы распространения огня жители не менее пяти районов были эвакуированы, однако сообщений о пострадавших пока нет. С пятницы по всей Турции, страдающей от засухи, зарегистрированы сотни пожаров, рост которых также обусловлен сильным ветром.

В понедельник, по информации агентства по чрезвычайным ситуациям AFAD, эвакуированы более 50 тыс. человек – в основном из района Измира, а также из южной провинции Хатай. Спасательные службы продолжают борьбу с огнем, а власти призывают население соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в Турции из-за пожаров закрыли аэропорт Измира. Турецкие власти задержали 11 подозреваемых по делу о возникновении лесных пожаров. На фоне лесных пожаров на побережье Эгейского и Средиземного морей посольство России в Турции не фиксировало обращений от граждан и случаев эвакуации из отелей.