Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.4 комментария
AFP: Пожары на западе Турции усилились из-за ветра
Два крупных лесных пожара вспыхнули в ночь на четверг вблизи популярного курортного города Измир на западе Турции, сообщили СМИ.
По данным турецкой дирекции лесного хозяйства, «сильный ветер затрудняет работу пожарных в Измире». С рассвета к тушению пожаров были подключены самолеты и вертолеты, передает AFP.
Из-за угрозы распространения огня жители не менее пяти районов были эвакуированы, однако сообщений о пострадавших пока нет. С пятницы по всей Турции, страдающей от засухи, зарегистрированы сотни пожаров, рост которых также обусловлен сильным ветром.
В понедельник, по информации агентства по чрезвычайным ситуациям AFAD, эвакуированы более 50 тыс. человек – в основном из района Измира, а также из южной провинции Хатай. Спасательные службы продолжают борьбу с огнем, а власти призывают население соблюдать меры предосторожности.
Напомним, в Турции из-за пожаров закрыли аэропорт Измира. Турецкие власти задержали 11 подозреваемых по делу о возникновении лесных пожаров. На фоне лесных пожаров на побережье Эгейского и Средиземного морей посольство России в Турции не фиксировало обращений от граждан и случаев эвакуации из отелей.