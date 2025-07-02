Посольство России в Турции не зафиксировало обращений от сограждан из-за лесных пожаров

Tекст: Мария Иванова

Посольство России в Турции не получало обращений от россиян по поводу лесных пожаров, а также сообщений об эвакуации из отелей, передает ТАСС.

В диппредставительстве сообщили, что несмотря на серьезную пожароопасную обстановку на побережье Эгейского и Средиземного морей и появление новых очагов возгорания, никаких заявлений от российских граждан в адрес посольства не поступало. Также в посольстве подтвердили, что международный аэропорт имени Аднана Мендереса в Измире продолжает работать в штатном режиме.

В диппредставительстве отметили, что местные власти Турции активно борются с огнем, используя воздушные и наземные силы.

«Посольство в очередной раз призывает российских граждан быть осторожными, внимательно следить за складывающейся обстановкой и новостями», – подчеркнули дипломаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Турции предупредило о резком ухудшении ситуации с лесными пожарами в популярных туристических регионах страны.

Ранее в Турции из-за пожаров закрыли аэропорт Измира.

Турецкие власти задержали 11 подозреваемых по делу о возникновении лесных пожаров.