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Посольство России в Турции не зафиксировало обращений от сограждан из-за лесных пожаров
На фоне лесных пожаров на побережье Эгейского и Средиземного морей посольство России в Турции не фиксировало обращений от граждан и случаев эвакуации из отелей.
Посольство России в Турции не получало обращений от россиян по поводу лесных пожаров, а также сообщений об эвакуации из отелей, передает ТАСС.
В диппредставительстве сообщили, что несмотря на серьезную пожароопасную обстановку на побережье Эгейского и Средиземного морей и появление новых очагов возгорания, никаких заявлений от российских граждан в адрес посольства не поступало. Также в посольстве подтвердили, что международный аэропорт имени Аднана Мендереса в Измире продолжает работать в штатном режиме.
В диппредставительстве отметили, что местные власти Турции активно борются с огнем, используя воздушные и наземные силы.
«Посольство в очередной раз призывает российских граждан быть осторожными, внимательно следить за складывающейся обстановкой и новостями», – подчеркнули дипломаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Турции предупредило о резком ухудшении ситуации с лесными пожарами в популярных туристических регионах страны.
Ранее в Турции из-за пожаров закрыли аэропорт Измира.
Турецкие власти задержали 11 подозреваемых по делу о возникновении лесных пожаров.