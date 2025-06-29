Военкор объяснил значение освобождения междуречья Волчьей и Мокрых Ялов

Военкор Громов: Российская армия приблизилась к освобождению Южного Донбасса

Tекст: Андрей Резчиков

«Полный контроль междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы на территории Донецкой народной республики (ДНР) дает в перспективе полное и окончательное освобождение Южного Донбасса», – считает военкор Федор Громов.

По мнению собеседника, стремительная операция по выбиванию противника из населенного пункта Червоная Зирка (с 2016 года переименована киевскими властями в Зирку), возможно, была обусловлена отходом украинских войск после освобождения российской армией сел Ялта и Запорожье. Червоная Зирка находится в Великоновоселковском районе – недалеко от границы с Днепропетровской областью. По данным на 2001 год, там проживало около 150 человек.

«Украинские войска предприняли отступление, а наши зашли на их плечах. В южной части ДНР остается немного населенных пунктов, которые необходимо освободить. На сегодняшний момент группировка «Восток», условно говоря, уже контролирует 10-15 километров границы ДНР и Днепропетровской области», – добавил спикер.

По мнению эксперта, ВСУ вряд ли смогут стянуть сюда дополнительные подкрепления, чтобы затормозить продвижение российских войск: «Для украинского командования в приоритете Сумская область, а не Южный Донбасс, где поблизости нет крупных населенных пунктов. Это политический вопрос в первую очередь. На данный момент известно, что ВСУ предпринимают отчаянные атаки в Сумской области с помощью собранных резервов, чтобы попытаться вытеснить нас оттуда, но этого им не удается».

По его словам, в субботу также появлялась неофициальная информация об освобождении населенного пункта Дачное на территории Днепропетровской области. По мнению эксперта, ВСУ могут попробовать найти резервы для удержания села Новопавловка в Днепропетровской области. Это крупный населенный пункт, в котором, по данным переписи 2001 года, проживало более 3,4 тыс. человек. Сообщения о том, что российские войска могут взять под огневой контроль группировку ВСУ в Новопавловке, начали распространяться на этой неделе после освобождения Ялты на западе ДНР.

«Так что в ближайшее время есть смысл ожидать дальнейшего продвижения на этом участке, пока есть наступательный потенциал», – добавил Громов.

О том, что в субботу российские войска выбили противника из Червоной Зирки, расширив зону контроля группировки «Восток» к югу от села Запорожье на территории Донецкой народной республики, сообщило Минобороны России. На этом направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 210 военнослужащих, а также боевые машины, артиллерийские орудия и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным ведомства, штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады осуществили стремительный рывок на Ялту и, не снижая темпа, вошли в населенный пункт Червоная Зирка и укрепили там свои позиции. «Таким образом, территория междуречья – рек Волчья и Мокрые Ялы – перешла под полный контроль группировки «Восток», – пояснили в Минобороны.

В течение недели военнослужащие группировки освободили в ДНР несколько населенных пунктов, в том числе Шевченко, Новосергеевку, Ялту и Дылеевку.

О том, что освобождение Червоной Зирки позволяет российской армии создать плацдарм для продвижения к Днепропетровской области, также заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Действительно, наши войска на этом направлении развивают успех и выходят на административную границу ДНР на стыке с Днепропетровской областью. Естественно, это очередной освобожденный населенный пункт оккупированной территории ДНР. Но и с точки зрения военной тактики и стратегии, естественно, это очередной плацдарм для дальнейшего продвижения», – сказал Марочко ТАСС.