Пожар уничтожил сухостой на 40 гектарах в Крыму

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Сакском районе Крыма вдоль автодороги Евпатория – Симферополь произошел ландшафтный пожар, который охватил площадь 40 гектаров, передает ТАСС. В пресс-службе МЧС России сообщили: «Поступило сообщение о возгорании сухостоя в Сакском районе вдоль автодороги Евпатория – Симферополь (Сакский канал). По предварительным данным, площадь пожара составляет 40 га. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра до 11 метров в секунду и высокая температура».

Из-за сильного задымления движение на участке трассы ограничено. Сотрудники ГАИ контролируют дорожную обстановку, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов и не допустить дальнейших происшествий.

В ликвидации пожара участвуют подразделения МЧС России, в том числе аэромобильная группировка главного управления по Республике Крым. Всего задействованы 112 человек и 27 единиц техники, из которых 71 человек и 15 единиц техники – непосредственно от МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Алуште загорелась сухая трава на площади один гектар. Площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, для тушения привлекли вертолеты Ми-8. Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова назвала предварительной причиной крупного пожара неосторожное обращение с огнем.



