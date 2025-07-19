Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Пожар уничтожил сухостой на 40 гектарах в Крыму
В Сакском районе Крыма вспыхнул крупный пожар, пламя распространилось на сухую растительность вдоль дороги между Евпаторией и Симферополем.
В Сакском районе Крыма вдоль автодороги Евпатория – Симферополь произошел ландшафтный пожар, который охватил площадь 40 гектаров, передает ТАСС. В пресс-службе МЧС России сообщили: «Поступило сообщение о возгорании сухостоя в Сакском районе вдоль автодороги Евпатория – Симферополь (Сакский канал). По предварительным данным, площадь пожара составляет 40 га. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра до 11 метров в секунду и высокая температура».
Из-за сильного задымления движение на участке трассы ограничено. Сотрудники ГАИ контролируют дорожную обстановку, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов и не допустить дальнейших происшествий.
В ликвидации пожара участвуют подразделения МЧС России, в том числе аэромобильная группировка главного управления по Республике Крым. Всего задействованы 112 человек и 27 единиц техники, из которых 71 человек и 15 единиц техники – непосредственно от МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Алуште загорелась сухая трава на площади один гектар. Площадь пожара увеличилась до пяти гектаров, для тушения привлекли вертолеты Ми-8. Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова назвала предварительной причиной крупного пожара неосторожное обращение с огнем.