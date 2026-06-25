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    25 июня 2026, 18:10 • В мире

    Франция расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам

    Франция расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Валерия Вербинина

    Рекордная жара уже привела к десяткам смертей во Франции. Странность, однако, в том, что множество и государственных, и частных зданий в этой южноевропейской стране не оснащены кондиционерами – даже школы и больницы. Почему спасительные во время жаркой погоды аппараты де-факто стали во Франции, как заявляют политики, «идеологическим табу»?

    День 24 июня 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений во Франции. Средняя максимальная температура на территории страны достигла 38,2 градуса Цельсия, побив предыдущий рекорд 5 августа 2003 года, когда были зафиксированы «всего лишь» 37,7 градуса. Нынешняя волна рекордной жары отличается тем, что даже ночи не приносят облегчения: так, в Париже ночью температура также побила рекорд и составила 25,4 градуса.

    Нельзя сказать, что жара обрушилась на страну неожиданно. СМИ предупреждали о ее приближении, в ряде департаментов были объявлены так называемые уровни риска. Красный уровень риска, который сейчас объявлен на трех четвертях территории страны, соответствует исключительному периоду значительно повышенной температуры, который требует особого внимания к состоянию здоровья, перемещениям и деятельности.

    Власти публиковали мудрые советы: пить достаточное количество воды, не употреблять алкогольные напитки, носить воду с собой, избегать физических нагрузок. Также рекомендовалось по возможности находиться среди зеленых насаждений (лес, парк), возле фонтанов, купаться в водоемах и т. д. Cовет купаться уже привел к тому, что утонули как минимум 43 человека.

    В Париже в качестве места, дающего прохладу, рекомендовали среди прочего церкви, музеи, а еще местные кладбища (нет, это не шутка). Работу части школ отменили, некоторые экзамены перенесли. В регионе Новая Аквитания остановили движение поездов. Во избежание лесных пожаров проводится усиленный мониторинг лесных массивов. Также из-за аномальной жары были остановлены реакторы нескольких атомных станций.

    Тем не менее данных мер оказалось недостаточно, что видно уже по количеству обращений в службу спасения. По словам Аньес Рикар-Ибон, врача скорой помощи и почетного президента Французского общества медицины неотложных состояний, во время аномальной жары количество звонков по номеру экстренной службы значительно выросло: «В зависимости от региона мы наблюдаем рост активности до 40%...

    В настоящее время мы фиксируем значительный рост числа обращений в связи с обезвоживанием и последствиями жары».

    Этим, однако, проблемы не исчерпываются: «Есть отделения неотложной помощи, где нет кондиционеров, и температура в помещениях достигает 32 °C… В помещениях с такой высокой температурой трудно предотвратить перегрев организма и поддерживать у людей необходимый уровень гидратации. Мы также наблюдаем пациентов в гериатрических отделениях, чье состояние ухудшается из-за перегрева, так как палаты не охлаждаются».

    Жан-Франсуа Сибьен, вице-президент организации скорой помощи страны, вынужден был признать, что пациенты стали умирать от перегрева даже в палатах больниц.

    «Впервые мы сталкиваемся со случаями смерти в больничных палатах, которые происходят из-за экстремально высоких температур. Пациентка скончалась – по всей видимости, из-за жары – прямо в палате»,

    сообщил он, не уточнив, где именно произошел этот случай.

    Бенжамен Росси, врач-инфекционист больницы в Ольне-су-Буа, работающий в отделении на верхнем этаже, отметил, что температура в служебных помещениях и палатах достигает 39–40 °C. «В таких условиях крайне тяжело находиться, – заявил он. – Для госпитализированных пациентов существует риск летального исхода, но есть и опасность того, что они могут самовольно уйти из больницы, поскольку находиться там просто невыносимо».

    В свете всего происходящего все чаще стали раздаваться вопросы, находится ли правительство на высоте положения. Казалось бы, в чем проблема – человечество давно изобрело кондиционеры. И французское государство знает об их существовании, но не слишком часто использует для государственных нужд. Отсутствие кондиционеров в общественных учреждениях – в первую очередь в больницах и школах – долгие годы обосновывалось зеленой повесткой, в рамках которой кондиционер был объявлен чуть ли не главным врагом человечества.

    Вот, к примеру, стандартный материал Franceinfo семилетней давности с заголовком «Кондиционеры вредны для климата»: очередной эксперт поучает французов, что вина за глобальное потепление лежит именно на этих приборах. И вредный СО2 они выбрасывают тоннами, и потребляют 10% мирового объема электроэнергии, и разогревают воздух снаружи. Спаси планету, откажись от кондиционера.

    И эта пропаганда работала. Показателен в этом смысле материал канала BFMTV о живущей во Франции паре, в которой муж приехал из Колумбии, где к кондиционерам давно привыкли, а жена – француженка, для которой использование кондиционера было табу. Муж смирился с тем, что можно жить без кондиционера, и до поры до времени они справлялись. Но когда жена была беременна, а температура дома стала превышать 30 градусов, заботы об экологии как-то отошли на второй план. Причем для того, чтобы установить стационарный кондиционер с внешним блоком, семье пришлось получать разрешение от объединения собственников жилья дома и заплатить 600 евро.

    Случай этой пары стал далеко не единственным: похоже, что нынешняя жара переворачивает прежние табу, и СМИ начинают рассуждать о том, что иметь кондиционер не так уж плохо. Даже Le Monde написала, что «благодаря кондиционерам смертность от жары падает на 36%».

    Однако стоит учитывать, что регламенты, затрудняющие установку кондиционеров, никуда не делись. Упомянутой выше паре повезло, что они жили в обычном доме и что другие собственники жилья не стали чинить им препятствий. Если здание имеет историческую ценность или находится в историческом центре, требуется множество дополнительных разрешений.

    А тому, кто установит кондиционер самовольно, грозит штраф от 1200 до 300 тыс. евро и демонтаж аппарата за собственный счет.

    Вопрос кондиционеров пришел и в политику: так, «Национальное объединение» Марин Ле Пен настаивает на оснащении кондиционерами общественных зданий, прежде всего школ, домов престарелых и больниц, заявляя, что попытки запрета этих приборов являются «идеологическим табу, распространяемым левыми», из-за чего Франция оказывается попросту в средневековье. И даже глава экологистов Марин Тонделье признала, что «есть места, где без кондиционеров нельзя обойтись». Для зеленых это фактически отказ от догмы, которую они поддерживали много лет.

    Опрос Elabe для канала BFMTV показал, что 53% французов считают, что страна оказалась не готова к нынешней жаре. Кроме того, около двух третей респондентов (67%) полагают, что правительство плохо справляется с нынешней волной жары и ее последствиями. Еще в 2023 году Макрон пообещал поставить во французские школы 40 тыс. кондиционеров в течение ближайших 10 лет. Меж тем в прошлом году кондиционеры получили лишь 65 школ.

    Учуяв меняющийся ветер, новый мэр Парижа уже поторопился заказать крупную партию кондиционеров для столичных школ. «Почти 400 устройств уже доставлены, и мы ожидаем еще 400 до конца недели, – сообщил Эммануэль Грегуар. – Идет настоящая гонка за кондиционерами. Я отстаиваю этот сдвиг в политике, поскольку, хотя мы должны готовиться к будущему, нам также необходимо решать сиюминутные задачи. Мы обязаны реагировать на кризисную ситуацию прямо сейчас».

    И конечно, не дожидаясь решений правительства, обычные французы также берут свою судьбу в руки, тем самым застав врасплох продавцов. Так, руководство торговой группы Les Mousquetaires сообщило о резком росте продаж и опустошении складов. Тьерри Котийяр, президент группы, заявил, что только за последнюю неделю было продано 100 тыс. вентиляторов и кондиционеров. «Вообще товар на складах уже закончился. Но новая партия уже в пути; перебои с поставками могут продлиться лишь один-два дня», – оптимистично посулил он.

    Меж тем французские метеорологи уже предупредили, что в конце недели возможны дневные температуры в районе 40-42 градусов. И судя по всему, нынешний период жары оставит далеко позади предыдущий, имевший место в августе 2003-го.

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