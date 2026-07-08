В РСТ назвали самые популярные направления для летнего отдыха россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отечественные туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых. «Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых... Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%», – заявила член комитета Российского союза туриндустрии Оксана Булах.

В пятерку самых востребованных регионов страны также вошли Москва, Петербург, Подмосковье и Татарстан. На бархатный сезон в сентябре и октябре 2026 года россияне активно бронируют поездки на Кубань, в Дагестан и на Алтай. Кроме того, ежедневно поступают заявки на отдых в Крыму, пишет РИА «Новости».

Среди зарубежных направлений безоговорочным лидером остается Египет. Граждане также часто отправляются в Китай, Вьетнам и Таиланд. Главным открытием сезона стала Танзания, куда возобновились прямые регулярные рейсы.

В премиальном сегменте первенство удерживают Мальдивы, где доля россиян достигает 15% от общего числа гостей. Эксперты отмечают, что туристы ценят наличие прямых перелетов и отели, адаптированные под отечественный рынок. Также сохраняется высокий интерес к поездкам в Марокко и на Маврикий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также назвал Краснодарский край самым популярным направлением для летнего отпуска.

Ранее Ассоциация туроператоров России оценила минимальную стоимость десятидневного отдыха в Египте в 130 тыс. рублей. До этого Росавиация выдала авиакомпании Air Tanzania разрешение на выполнение прямых рейсов в Москву.