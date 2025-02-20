Tекст: Валерия Городецкая

Продан выразил свое мнение о солдатах, участвовавших во Второй мировой войне, заявив, что не видит разницы между советскими и фашистскими солдатами, передает RT. Это заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов о выделении бюджетов на ремонт памятников воинам-освободителям в честь 80-летия Победы.

Министр подчеркнул, что Молдавия не разделяет солдат по сторонам баррикад, на которых они сражались и погибали. «Мы не разделяем солдат, которые пали в этой войне, в зависимости от стороны баррикад, которую они приняли», – сказал он на видео, опубликованном корреспондентом RT Константином Придыбайло.

Кроме того, министр культуры вспомнил, что его собственный дед во время Великой Отечественной войны воевал на стороне Советской армии и был убит под Калининградом, где его похоронили в братской могиле.

В прошлом году министерство обороны Молдавии отказалось помочь в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме. Кроме того, в Молдавии запретили георгиевскую ленту на 9 мая, а также страна отказалась зажигать Вечный огонь в день освобождения от фашизма.