Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Петрович, Минобороны Молдавии официально отказало Поисковому движению в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, которые погибли 80 лет назад, освобождая страну от румыно-немецкой фашистской оккупации, передает РИА «Новости».

По его словам, ведомство объяснило отказ празднованием Дня Национального флага. Отмечается, что все 6,5 тыс. военнослужащих будут заниматься торжеством.

Глава оргкомитета пояснил, что в 2023 году поводом для отказа стало празднование Дня независимости. Он уточнил, что в год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма пришедшие у власти манкурты нарушают не только нормы морали и чести, но и установленные законом нормы о проведении церемоний отдания воинских почестей.

Ранее сообщалось, что посольство России в Молдавии осудило действия вандалов, осквернивших памятник павшим в Великой Отечественной войне, и выразило надежду, что правоохранительные органы привлекут к ответственности виновников.