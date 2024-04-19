Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.3 комментария
В Молдавии отказались воздать почести погибшим на Шерпенском плацдарме солдатам
Министерство обороны Молдавии отказалось помочь в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме, заявил глава национального оргкомитета «Победа» и Поискового движения республики Алексей Петрович.
Как указал Петрович, Минобороны Молдавии официально отказало Поисковому движению в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, которые погибли 80 лет назад, освобождая страну от румыно-немецкой фашистской оккупации, передает РИА «Новости».
По его словам, ведомство объяснило отказ празднованием Дня Национального флага. Отмечается, что все 6,5 тыс. военнослужащих будут заниматься торжеством.
Глава оргкомитета пояснил, что в 2023 году поводом для отказа стало празднование Дня независимости. Он уточнил, что в год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма пришедшие у власти манкурты нарушают не только нормы морали и чести, но и установленные законом нормы о проведении церемоний отдания воинских почестей.
Ранее сообщалось, что посольство России в Молдавии осудило действия вандалов, осквернивших памятник павшим в Великой Отечественной войне, и выразило надежду, что правоохранительные органы привлекут к ответственности виновников.