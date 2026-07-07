Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

Tекст: Мария Иванова

Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

«Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.