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    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    7 июля 2026, 10:45 • Новости дня

    Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

    Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Сирии произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился президент Франции Эммануэль Макрон.

    Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

    «Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.

    7 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной танкер Al-Raqayat подвергся обстрелу и загорелся при попытке пересечь Ормузский пролив в сопровождении американских военных кораблей.

    Судно следовало по оманскому маршруту под прикрытием американских военных, передает РИА «Новости».

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники уточняет причину инцидента. «Катарский нефтяной танкер Al-Raqayat пытался пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе с помощью ВМС США, но стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения», – говорится в заявлении телеканала.

    Информацию об ударе подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, снаряд поразил левый борт судна, которое направлялось на юг вдоль побережья Омана. В результате прямого попадания на танкере вспыхнул пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники обвинили Иран в ракетных атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у побережья Омана.

    Незадолго до этого боевой самолет США атаковал шедшее в сторону Ирана судно в Оманском заливе.

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    5 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    SANA: Макрон отправится в Сирию с французскими инвесторами

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к поездке в Сирию, где планирует обсудить укрепление связей и возможности экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    О готовящемся визите французского лидера в Дамаск стало известно из сообщений, которые передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское агентство SANA. «Президент Франции Эммануэль Макрон совершит ожидаемый визит в Сирию для обсуждения возможностей укрепления двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в сообщении.

    По данным источника, Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний, что указывает на намерение сторон развивать экономическое сотрудничество наряду с политическим диалогом. В администрации сирийского президента сообщили, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал сирийские власти немедленно прекратить наступление на курдские формирования «Сил демократической Сирии».

    В 2025 году США исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хассана Хаттаба из санкционного списка.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Внук Шарля де Голля Пьер заявил о планах получить гражданство России

    Tекст: Антон Антонов

    Пьер де Голль, внук президента Франции 1959-1969 годов генерала Шарля де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами, сообщил о намерении с семьей переехать в Россию.

    Отвечая на вопрос, хочет ли он получить российское гражданство и перебраться в Россию, Пьер де Голль сказал: «Да, именно. Пока мы не переехали окончательно, а посещаем вашу страну как иностранцы. И рассматриваем в долгосрочной перспективе. Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия – великая страна».

    По его словам, он испытывает глубокое восхищение Россией. Де Голль отметил, что вместе с женой хотел бы дать детям лучшее образование, что, по его мнению, предполагает переезд всей семьи в Россию, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство ради будущего своих детей и сохранения для них традиционных ценностей.

    Он заявил о намерении переехать в Россию и рассматривает Москву возможным местом жительства.

    Пьер де Голль назвал вероятность переезда в Россию символом франко-российской дружбы и рассказал о планах обучения сына в РГСУ.

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    5 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Французская команда одержала победу над сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Филадельфии завершился со счетом 1:0. На 70-й минуте Килиан Мбаппе точно пробил с пенальти и стал автором единственного гола встречи, передает РИА «Новости».

    Для Мбаппе этот мяч стал 19-м на чемпионатах мира за карьеру. В историческом списке бомбардиров турнира он уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 20 голов. В гонке лучших снайперов текущего турнира форвард сборной Франции сравнялся с Месси – оба забили по семь мячей.

    В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 9 июля в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года эти команды уже пересекались в полуфинале, тогда французы победили со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сборная Франции переиграла команду Швеции со счетом 3:0 в Нью-Йорке. Сборная Парагвая одержала победу над Германией в Бостоне в 1/16 финала в серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Сборная Марокко победила команду Канады в Хьюстоне со счетом 3:0.

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    5 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    Лесной пожар во Франции вынудил власти начать массовую эвакуацию населения

    BFMTV: Во Франции эвакуируют 10 тыс. человек из-за лесного пожара

    Tекст: Антон Антонов

    В южном французском департаменте Восточные Пиренеи крупный лесной пожар заставил власти начать массовую эвакуацию населения, сообщает телеканал BFMTV.

    В департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции власти организовали эвакуацию около 10 тыс. человек из зон, охваченных лесными пожарами, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Полностью выселяется коммуна Ий-сюр-Тет с примерно 5,5 тыс. жителей, которых временно разместят в районе Мулен-а-Ван в Перпиньяне. Еще примерно 5 тыс. человек вывезли из 19 коммун и кемпингов в области Аспр и рядом с ней, передает РИА «Новости».

    По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, пожар в Восточных Пиренеях охватил 2 тыс. га.

    Он сообщил, что из примерно 20 крупных природных пожаров по стране шесть являются «критическими», а три не локализованы, пишет Le Figaro.

    Крупнейшее возгорание, по его словам, зафиксировано именно в Восточных Пиренеях. Министр также отметил сухую жаркую погоду и рассказал, что при тушении пострадал один пожарный.

    О серьезных лесных пожарах также заявили в департаментах Гар, где горит более 500 га, и Дром с площадью возгорания 350 га. Пожарная служба департамента Од сообщила о пожаре в районе Каркассона. Из-за огня закрыты загородные дороги местного и регионального значения, в том числе трасса A9 в сторону Испании.

    В департаменте Верхняя Луара пожар, распространившийся на площади 50 га, привел к приостановке движения поездов между коммуннами Клермон-Ферран и Ним. Национальная метеорологическая служба в воскресенье объявила повышенную опасность природных пожаров на юге и в центральной части Франции из-за сочетания высокой температуры воздуха и сильного ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 24 июня рекордная жара установила новый температурный рекорд со средней максимальной температурой 38,2 градуса Цельсия.

    В 2025 году лесной пожар в департаменте Од на юге Франции за сутки распространился на 13 тыс. га и стал крупнейшим в стране за последние 20 лет.

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    4 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Банки Франции лишили счетов депутатов партии Ле Пен после победы на выборах

    Французские банки закрыли счета четырех депутатов правой партии Марин Ле Пен

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовые организации Франции отказали в обслуживании нескольким парламентариям от «Национального объединения» сразу после их избрания в нижнюю палату.

    Как минимум четыре представителя правой партии столкнулись с закрытием личных счетов, передает РИА« Новости».

    Это произошло после прохождения политиков в парламент республики по итогам голосования 2022 года. «По меньшей мере четыре депутата от партии «Национальное объединение» утверждают, что их исключили из списков клиентов их банков после избрания на парламентских выборах 2022 года», – сообщает радиостанция France Inter.

    Уведомления о расторжении договоров получили Стефан Рамбо, Жан-Филипп Танги, Франк Аллизио и Тома Менаже. Сами парламентарии связывают произошедшее со своей политической принадлежностью. Согласно правилам, банки классифицируют депутатов как лиц с повышенными рисками отмывания денег, что дает формальное право на отказ в обслуживании.

    Администрация Национального собрания подчеркивает, что в других фракциях подобных проблем зафиксировано не было. Ранее партия Марин Ле Пен уже испытывала трудности с поиском финансирования. Весной ряд банков отказал политической силе в выдаче кредита на кампанию к президентским выборам 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен из-за подозрений в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

    Позже французский суд признал лидера партии «Национальное объединение» виновной в растрате средств Европейского союза. В результате политика приговорили к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

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    4 июля 2026, 20:41 • Новости дня
    Сразу пять грузовых судов отказались заходить в Ормузский пролив

    CNN: Торговые суда отказались заходить в Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Группа коммерческих кораблей, включая танкеры и сухогруз, неожиданно прервала маршрут у побережья Омана, совершив резкий разворот перед входом в пролив.

    Несколько торговых кораблей планировали войти в пролив со стороны Омана, но внезапно отказались от этого намерения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные канала CNN.

    «По меньшей мере пять судов – включая два автомобилевоза, один танкер-химовоз, один танкер для перевозки нефтепродуктов и один сухогруз – несколько раз резко разворачивались», – отмечает американский вещатель.

    При этом еще три судна, которые изначально тоже изменили курс, позже пересекли пролив ближе к иранскому побережью. Ранее Тегеран совместно с Оманом начал разработку новых правил судоходства в регионе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупреждал, что после нападения США и Израиля ситуация в акватории больше никогда не будет прежней.

    Иранские власти намеревались взимать плату за услуги по безопасному проведению кораблей, подчеркивая, что это не является пошлиной. Однако 18 июня Тегеран заключил меморандум с Вашингтоном и обязался приостановить сбор денег на 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Омана предупредили европейские страны о вероятном введении сборов за прохождение коммерческих судов через Ормузский пролив.

    До этого Тегеран предоставил иностранным кораблям право бесплатного транзита на 60 дней.

    Международная морская организация ООН приступила к эвакуации заблокированных в акватории Персидского залива моряков.

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    6 июля 2026, 08:19 • Новости дня
    В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи
    В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    С раннего утра жители и гости иранской столицы вышли на центральные улицы, чтобы проводить в последний путь верховного лидера Али Хаменеи.

    В Тегеране утром 6 июля сотни тысяч человек вышли на центральные улицы, чтобы участвовать в траурном шествии с гробом погибшего верховного лидера Али Хаменеи, передает ТАСС.

    Колонна с телом религиозного и политического лидера начала движение от улицы Энгелаб к площади Азади, где горожане могут проститься с ним.

    После завершения церемонии в столице гроб с телом Али Хаменеи отправят в город Кум, который считается главным религиозным центром страны. Там прощание с верховным лидером продолжится.

    На траурное шествие в иранскую столицу прибыли люди из разных регионов и из-за рубежа. На улицах Тегерана заметны делегации практически всех 31 провинции страны, что подчеркивает всенародный характер прощания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране 3 июля стартовали траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни.

    Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала политических и религиозных деятелей со всего мира.

    Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.

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    4 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Французские СМИ назвали освобождение Константиновки ключом к Краматорску

    AFP назвало Константиновку последним рубежом перед Краматорском и Славянском

    Tекст: Мария Иванова

    Освобождение Константиновки лишает украинские войска ключевого логистического узла, открывая российской армии прямую дорогу на Краматорск и Славянск, пишет France Press.

    Освобожденный российскими вооруженными силами город представляет собой важнейшую точку на пути к крупной агломерации, отметили французские СМИ, передает РИА «Новости».

    «Константиновка – это один из последних рубежей на пути к крупным городам Краматорск и Славянск», – подчеркивается в публикации France Press.

    Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской отмечал стратегическое значение этого населенного пункта. По его словам, он являлся одним из четырех городов-крепостей, формирующих основную линию обороны украинских войск в Донбассе. Газета Le Parisien также охарактеризовала населенный пункт как ключевой для всего региона.

    В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства оценил этот успех как ключ к освобождению всей территории ДНР. Ранее город служил главным логистическим центром для снабжения и ротации группировки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Василий Дандыкин назвал этот город финальным рубежом перед Краматорском и Славянском.

    Министерство обороны сообщило о потере украинскими войсками более 13,5 тыс. военнослужащих.

    Президенту России Владимиру Путину показали кадры контроля над всеми ключевыми позициями противника в Константиновке.

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    4 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    В парижском канале для купания нашли тело мужчины

    В разрешенном для купания канале Сен-Мартен в Париже обнаружили тело мужчины

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Парижа спасатели извлекли из канала Сен-Мартен тело неизвестного 30-летнего мужчины, пробывшее в воде несколько суток.

    В середине июня местные власти на фоне сильной жары разрешили горожанам купаться в канале Сен-Мартен, ередает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

    «Тело мужчины 30 лет было обнаружено рано утром в субботу, 4 июля, в канале Сен-Мартен», – цитирует агентство газету Figaro.

    Спасатели констатировали, что погибший находился в воде несколько дней. Документов при осмотре найти не удалось, поэтому личность мужчины пока не установлена.

    Это не первый подобный инцидент за последнее время. В конце июня в этом же водоеме утонул другой отдыхающий, который решил искупаться в запрещенном для плавания месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов.

    24-е число стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений в стране.

    Из-за аномального зноя парижские морги оказались полностью переполнены.

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    5 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Хуситы атаковали позиции йеменских военных в провинции Ходейда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 14 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли в результате атаки мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на юге провинции Ходейда, сообщило агентство AFP со ссылкой на военный источник.

    По меньшей мере 14 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли в результате атаки мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) на юге провинции Ходейда, передает ТАСС.

    «Мы смогли отразить атаку хуситов, которая привела к столкновениям, продолжавшимся несколько часов на рассвете в субботу. Противник был вынужден отступить», – заявил представитель правительственных войск. По его словам, в рядах нападавших также имеются убитые и раненые.

    Ожесточенные бои развернулись в округе Хейс, где хуситы попытались провести масштабное наступление на позиции правительственных сил в горном районе Даббас. Это столкновение стало одним из самых кровопролитных в регионе за последние годы. После прибытия подкрепления правительственным войскам удалось отбросить мятежников и полностью восстановить контроль над своими позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в провинции Ходейда при подрыве кортежа погиб командующий первой пехотной дивизией объединенных сил Йемена.

    Вскоре после этого мятежники объявили воды Красного моря закрытыми для израильских судов.

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    6 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск, сообщило сирийское государственное телевидение.

    Он стал первым западным лидером, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 года, передает ТАСС.

    В ходе пребывания в сирийской столице Макрон проведет переговоры с президентом Ахмедом аш-Шараа. Как сообщает государственное телевидение, французский лидер намерен призвать Дамаск «играть более активную роль в снижении напряженности в регионе».

    Ранее пресс-служба президента Сирии сообщила, что глава Франции нанесет визит для укрепления двусторонних отношений. Указывалось, что Макрона сопровождает делегация, в состав которой вошли инвесторы и представители французских компаний. Политики также проведут круглый стол с участием обеих делегаций.

    Ранее сообщалось, что Макрон запланировал поездку в Дамаск вместе с делегацией инвесторов.

    Незадолго до этого сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны. В прошлом году Министерство финансов США исключило главу арабской республики из санкционного списка.

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    5 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Пожар на юге Франции уничтожил свыше 1,3 тыс. га леса

    Tекст: Ольга Иванова

    На юге Франции сильный лесной пожар распространился на почти 1,4 тыс. га, к его тушению привлекли около семисот пожарных и авиацию.

    Во французском департаменте Восточные Пиренеи лесной пожар охватил почти 1,4 тыс. га, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV. Утром в воскресенье сообщалось о 930 га, выгоревших огнем, который начался еще вечером субботы. По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, силы гражданской безопасности были задействованы полностью, всю ночь шла эвакуация семей.

    Телеканал уточнил масштаб бедствия: «Около 1 350 гектаров было пройдено огнем, который вспыхнул вчера вечером». Отмечается, что пожар усиливается, а тушение осложняется сильным ветром. В операции участвуют почти 700 пожарных и спецавиация.

    До этого крупный лесной пожар произошел в соседнем департаменте Од на юге Франции, где огонь успел выжечь около 1 тыс. га до его остановки. Серия возгораний развилась на фоне аномальной жары: в конце июня метеослужба Франции вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Температура тогда приблизилась к 40 градусам и местами превысила эту отметку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Франции продолжал распространяться крупнейший за 76 лет лесной пожар, охвативший 16 тыс. гектаров и вынудивший эвакуировать сотни местных жителей.

    В департаменте Од лесной пожар за сутки распространился на 13 тыс. гектаров и стал крупнейшим в стране за последние 20 лет.

    За три дня масштабный пожар на юге Франции уничтожил до 900 гектаров виноградников, при этом погиб один человек и пострадали еще 18.

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    6 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству Лекорню

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижняя палата французского парламента не поддержала инициативу левых партий об отставке кабинета министров из-за недостаточных мер по борьбе с изменением климата.

    Национальное собрание Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню, передает ТАСС. Инициативу поддержали лишь 132 депутата, тогда как для отставки кабинета министров требовалось собрать 289 голосов.

    «Резолюция о недоверии не принята», – заявила спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

    Авторами резолюции выступили представители левых партий. Они обвинили правительство в бездействии в вопросах изменения климата и сочли недостаточными меры кабмина по подготовке к экстремальной жаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром.

    В январе депутаты Национального собрания отклонили пятый вотум недоверия правительству. В феврале попытка отправить кабинет министров в отставку провалилась в девятый раз.

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    7 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер у берегов Омана загорелся после удара неизвестным снарядом

    Нефтяной танкер близ Омана загорелся после удара неизвестным снарядом

    Tекст: Катерина Туманова

    В 8 км к востоку от Лимаха, Оман, загорелся танкер, в который попал неизвестный снаряд сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «Поступило сообщение о том, что танкер, следовавший в южном направлении, был поврежден неизвестным снарядом по левому борту, что привело к пожару», – сказано в сообщении ведомства.

    Там уточнили, что сведений о жертвах или негативном воздействии на окружающую среду из-за инцидента не поступало. Власти проводят расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снаряд повредил танкер у берегов Омана. Сразу пять грузовых судов отказались заходить в Ормузский пролив. Группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана.


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    Россия намерена создать полностью отечественный танкер для перевозки СПГ. Речь идет об уникальном газовозе самого высокого ледового класса Arc7. Это дефицитные суда, потому что они никому больше не нужны, кроме России. Только у нашей страны СПГ-заводы находятся в Арктике и сковываются толстым льдом по девять месяцев в году. Какие высочайшие технологические компетенции необходимо освоить? Подробности

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами

    Россия нанесла массированный удар по Киеву – многие наблюдатели уже называют его самым масштабным за весь период СВО. В результате поражены военные заводы, склады ГСМ и аэродромы, а также сборочные производства БПЛА и ракет. Эксперты отмечают: Киев все чаще прикрывает военные объекты гражданской инфраструктурой, но это не спасает их от ударов. К каким последствиям для ВСУ приведет потеря ключевых мощностей ВПК? Подробности

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    Для войны с Россией Франция готовит боевых роботов

    Полностью заменить штурмовую пехоту на поле боя роботами намерена Франция, испытания соответствующих боевых машин уже активно ведутся. В чем сила и слабость такого решения, какие наземные роботизированные системы уже использовала Россия - и почему перед нами один из этапов подготовки Парижа к боевым действиям против нашей страны? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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