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Памфилова сообщила о выборах глав десяти регионов в 2027 году
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова анонсировала проведение прямых выборов высших должностных лиц в десяти российских регионах в рамках единого дня голосования.
В следующем году россияне будут выбирать руководителей республик Бурятия, Карелия, Марий Эл и Удмуртия, а также шести областей, передает РИА «Новости».
Голосование пройдет во Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской и Ярославской областях.
«В следующем году нам предстоит традиционно наш ежегодный единый день голосования, на котором будут выборы высших должностных лиц в 10 наших субъектах», – отметила глава ведомства.
Помимо этого, в шести субъектах состоятся выборы депутатов законодательных органов. В 13 регионах страны граждане проголосуют за депутатов представительных органов власти, уточнила руководитель комиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Избирательной комиссии Удмуртии Светлана Пальчик сообщила о проведении выборов нового руководителя республики в 2027 году.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала завершившуюся избирательную кампанию 2026 года самой тяжелой физически и морально.
Глава ЦИК отметила полный провал попыток противников сорвать прошедшее голосование.