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Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой тяжелой
Глава ЦИК Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах на выборах депутатов
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания 2026 года была самой тяжелой физически и морально, были потрачены огромные усилия, чтобы она прошла достойно.
По словам Памфиловой, завершившаяся избирательная кампания потребовала колоссальных усилий и стала наиболее сложной морально и физически, передает РИА «Новости».
«Для нас это и морально, и физически была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике занимается этими проблемами, очень тяжелая. И мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно», – подчеркнула руководитель Центризбиркома.
Памфилова заявила, что несмотря на экстремальные условия, человеческие жертвы и серьезные опасности в приграничных регионах, процесс прошел максимально чисто. Главным приоритетом организаторов стало обеспечение безопасности граждан.
«В ряде регионов, в приграничных особенно, довольно сложная ситуация, поскольку эти выборы беспрецедентные по уровню внешних угроз и степени разного рода вызовов и опасностей, которые мы успешно преодолели, возведя в основной приоритет этих выборов – несмотря на экстремальную ситуацию – обеспечение максимальной безопасности», – сказала Памфилова.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противников сорвать голосование.
Центральная избирательная комиссия успешно отразила масштабные информационные атаки.
Также сообщалось, что членам избиркомов и их семьям поступали многочисленные угрозы.