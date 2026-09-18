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Памфилова пообещала неизбежное наказание за угрозы членам избиркомов
Председатель ЦИК Памфилова сообщила о поступающих угрозах организаторам выборов
Членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы, наказание тем, кто это делает, будет неизбежно, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Глава ведомства подчеркнула недопустимость давления на сотрудников избирательной системы, передает РИА «Новости».
«Также рассылаются обезличенные угрозы в адрес организаторов выборов и их семей», – сказала она во время брифинга, посвященного началу работы участков.
Памфилова рассказала о конкретных случаях запугивания детей сотрудников ЦИК. По ее словам, злоумышленников обязательно поймают за руку, а заслуженное наказание для них окажется неизбежным.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить более 20 тыс. мандатов и выборных должностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы в России.
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